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Рубрика: В мире

В Гагре за сутки утонул второй турист из РФ

Текст: Юрий Когалов

Сильный шторм в акватории Гагры привел к гибели уже второго за сутки туриста из России. Об этом проинформировали в МЧС Абхазии.

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Согласно опубликованным данным, накануне в море утонул гражданин России Павел Даньков (1979 года рождения), приехавший на отдых из Саратова. По словам очевидцев, он решил искупаться, несмотря на 3-метровые волны. Сегодня же поступило сообщение о гибели Ростислава Петрова (2000 года рождения), жителя Пятигорска. "Еще одного туриста, пытавшегося спасти Петрова, едва удалось вытащить живым из моря", - отметили в МЧС.

Еще нескольких людей, решивших искупаться в эти дни в море, удалось спасти. "МЧС Абхазии настоятельно просит граждан республики и гостей Абхазии быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря, и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм", - заявили в ведомстве.

В мире экс-СССР Абхазия Происшествия ЧП Несчастные случаи

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