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В зоопарке Окленда, штат Калифорния, началась вакцинация животных от коронавируса. В первую очередь прививают млекопитающих, которые, по мнению специалистов, входят в повышенную группу риска. Так, тигры, пумы, медведи-гризли, черные медведи и хорьки уже получили первую дозу препарата. На очереди приматы, свиньи и летучие мыши. Как заявило руководство зоопарка, раньше они уже увеличили расстояние между посетителями и животными в вольерах, а работники носили средства индивидуальной защиты. "Теперь же мы сможем еще лучше уберечь животных от опасности заражения коронавирусом благодаря вакцине", - утверждает замглавы ветеринарной службы зоопарка Алекс Херман.

Зоопарк в Окленде - лишь одно из нескольких десятков учреждений в США, имеющих дело с млекопитающими, в которых стартует вакцинация животных. Всего же в проекте участвуют около семидесяти зоопарков, входящих в Ассоциацию зоопарков и аквариумов (AZA), и несколько десятков охраняемых природных территорий, а также академические и госучреждения.

Фото: St. Louis Post-Dispatch
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Экспериментальная вакцина от коронавируса для животных разработана одной из ведущих американских фармкомпаний, специализирующейся в области ветеринарии. Компания пожертвовала 11 тысяч доз препарата различным зоопаркам и организациям. Что интересно, эта же фирма создала экспериментальные тесты ПЦР для животных. (В России, кстати, тоже разработан способ исследования крови животных на коронавирус на основе иммуноферментного анализа, а также создана вакцина "Карнивак-Ков" для животных, ее рекомендуют использовать заводчикам, а также тем, кто часто путешествует с домашними животными.)

При этом остается не очень понятным, насколько млекопитающие восприимчивы к коронавирусу и могут ли они его распространять. Первым известным случаем стало заражение тигра в зоопарке Бронкса, штат Нью-Йорк, весной 2020 года, а также восьми горилл в зоопарке Сан-Диего. Животные выздоровели после небольшого недомогания. Что касается домашних животных, особенно кошек, то зафиксированы отдельные случаи (первая кошка с коронавирусом была обнаружена в Великобритании в июле 2020 года), однако, по словам главного ветеринарного врача Соединенного Королевства Кристин Миддлмисс, "обнаружение вируса у домашних животных - очень редкое событие".

Особняком стоит проблема норок - миллионы особей были уничтожены, например, на фермах в Дании по подозрению, что они тяжело переносят коронавирус и способны передавать его людям. Однако среди специалистов по всему миру нет единого мнения, насколько необходимо вакцинировать животных. Большинство полагает, что прививка требуется лишь в отдельных случаях, например для горилл из-за их малочисленности, и, возможно, для норок, если будет доказано, что коронавирус действительно действует на них сильнее, чем на других млекопитающих.

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