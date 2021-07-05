В Мексике произвели тестовую партию вакцины "Спутник V"

В Мексике фармацевтическая компания Laboratorios de Biol gicos y Reactivos de Mexico (BIRMEX) выпустила первую тестовую партию вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Как отмечается, Мексика стала первой страной в Северной Америке, которая зарегистрировала российскую вакцину и начала ее производство.

"Препарат, произведенный в Мексике, будет использоваться для реализации программы вакцинации населения против коронавируса в стране. Производство вакцины "Спутник V" в Мексике было организовано РФПИ и его мексиканским партнером BIRMEX", - сказано в сообщении.

Сейчас "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах, и полученные учеными данные свидетельствуют о высокой степени эффективности и безопасности препарата. Напомним, что это была первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса.