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05.07.2021 18:18
Рубрика: Общество

В Мексике произвели тестовую партию вакцины "Спутник V"

Текст: Евгения Думанская
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В Мексике фармацевтическая компания Laboratorios de Biol gicos y Reactivos de Mexico (BIRMEX) выпустила первую тестовую партию вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Фото: iStock
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Как отмечается, Мексика стала первой страной в Северной Америке, которая зарегистрировала российскую вакцину и начала ее производство.

"Препарат, произведенный в Мексике, будет использоваться для реализации программы вакцинации населения против коронавируса в стране. Производство вакцины "Спутник V" в Мексике было организовано РФПИ и его мексиканским партнером BIRMEX", - сказано в сообщении.

Сейчас "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах, и полученные учеными данные свидетельствуют о высокой степени эффективности и безопасности препарата. Напомним, что это была первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса.

Общество Здоровье В мире Северная и Центральная Америка Мексика Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса

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