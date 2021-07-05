В Минфине рассказали о "налоговой донастройке"

Говорить о конкретных бюджетных параметрах на ближайшие три года сейчас преждевременно, заявили в Минфине. Ранее сообщалось, что 1 июля на заседании бюджетной комиссии при правительстве обсуждалась "донастройка налоговой системы", которая ежегодно должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд рублей в ближайшую трехлетку.

"На прошедшем заседании бюджетной комиссии обсуждались в основном вопросы, связанные с доведением базовых бюджетных ассигнований. Это стандартный этап бюджетного процесса", - подчеркнули в пресс-службе Минфина.

Ранее в понедельник "Ведомости" сообщили со ссылкой на близкие к правительству источники, что на бюджетной комиссии 1 июля обсуждалось в том числе повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов, корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли, совершенствование системы уплаты акцизов, а также донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры. Как уточняло издание, концепция была представлена в общих чертах, без конкретизации ставок или видов продукции, которая может подпасть под повышение налогов, а окончательное решение о "донастройке" на заседании комиссии принято не было.