В России упростили процедуру подачи жалобы в ФАС

Подать жалобу в Федеральную антимонопольную службу теперь можно через единую информационную систему (ЕИС). Новый функционал с 5 июля стал доступен любому участнику электронных закупок.

"Преимуществами для участников закупки станут автоматизированное заполнение информации, необходимой для подачи жалобы, а также система ее автоматической проверки. Все это значительно снизит вероятность возврата жалобы из-за ее неправильной подготовки", - пояснили в пресс-службе ФАС.

Участник закупки и заказчик будут в режиме реального времени получать информацию обо всех этапах рассмотрения жалобы в своих личных кабинетах.

Планируется, что с 1 января 2022 года все жалобы по электронным процедурам закупок будут направляться через ЕИС.