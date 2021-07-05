В Сириусе стартовала программа для школьников "Большие вызовы"

В образовательном центре "Сириус" стартовала Научно-технологическая проектная программа для школьников 8-10 классов "Большие вызовы". В этом году на нее приехало рекордное число участников - 435 школьников из 64 регионов России. С 5 по 28 июля юные исследователи будут работать в проектных группах над реальными научными задачами под руководством наставников - известных российских ученых и преподавателей, бизнесменов, которые научат за короткие сроки создавать интересные для производства продукты.

Школьники выполнят 80 проектов по 12 направлениям, приоритетным для научно-технологического развития России: от агробиотехнологий до искусственного интеллекта.

"В Год науки и технологий мы продолжаем искать ответы на глобальные вызовы в области персонализированной и прогностической медицины, атомной и водородной энергетики, освоения северных территорий. Государство, предприниматели и ученые системно развивают таланты ребят, воспитывая изобретателей и технологических лидеров, способных улучшить жизнь людей. Один из инструментов - программа "Большие вызовы", которую "Сириус" проводит с 2016 года, - прокомментировала руководитель Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. - Только совместная работа профессионалов и молодежи может превратить еще не решенные проблемы в технологические прорывы".

В 2020 году "Большие вызовы" из-за пандемийных ограничений проходили в сокращенном формате, поэтому многие участники и партнеры примут участие в программе этого года. Впервые на программе не будут названы победители: все школьники получат одинаковые дипломы и равные возможности для воплощения своих проектов.

"Большие вызовы" открылись серией лекций ученых и практиков. Вячеслав Демин, руководитель Курчатовского комплекса НБИКС-технологий, познакомил слушателей с тенденциями в разработке биоробототехнических систем. Анна Бондаренко, доцент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, рассказала, как заработать на квазичастицах, применяя их в биосенсорике и медицине. Сергей Соловьев, научный руководитель направления "Атомные станции малой мощности" госкорпорации "Росатом" в нескольких лекциях дал представление о перспективах атомной и водородной энергетики.

Три недели участники будут решать задачи в проектных командах по 4-6 человек в лабораториях и мастерских Парка науки и искусства "Сириус". Командам доступно оборудование лабораторий биохакинга и нанотехнологий, мастерских схемотехники и прототипирования, центра информационных технологий и искусственного интеллекта и других. Если нужно - будут и "полевые" исследования, с выездом на экскурсии и практикумы. У совместных проектов вполне реальное будущее. Так, VR-разработка участников "Больших вызовов" 2019 года сегодня уже готовится к внедрению в РЖД. Виртуальный тренажер поможет обучать операторов комплектованию поездов и в будущем снизит вероятность аварий на железной дороге. В том же году другая команда оценила эффективность ультразвуковой томографии для исследования древесины растущих деревьев. Результаты опубликованы в научном журнале, а дети вошли в соавторы.