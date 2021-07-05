В Вооруженных силах инфицированы коронавирусом 1 316 военнослужащих

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 17 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте 34 454 человека.

Кроме того, более 118,9 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 316 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 948 пациентов с новой коронавирусной инфекцией находятся в военных госпиталях. Восемь лечатся у гражданских медиков. Еще 360 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. У восьми инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания. В тяжелом состоянии находятся пятеро военных.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 91 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 217 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более 1,1 тысячи человек, 391 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали около 25,5 тысячи пациентов, почти 8 тысяч из которых - гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сказано, что к настоящему времени в Вооруженных силах ревакцинацию прошли 1 767 человек. Повторная прививка от коронавируса в армии и на флоте началась в июле. Известно, что, к примеру, что более 1 тысячи военнослужащих Центрального военного округа, а также учреждений Минобороны РФ в Свердловской области будут ревакцинированны до конца нынешнего месяца.