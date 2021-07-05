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Владимир Серебренный назначен врио ректора МГУТ "СТАНКИН" 11:39
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05.07.2021 11:39
Рубрика: Общество

Владимир Серебренный назначен врио ректора МГУТ "СТАНКИН"

Текст: Мария Агранович

Временно исполняющим обязанности ректора МГТУ "СТАНКИН" назначен Владимир Серебренный. Он вступает в полномочия с 6 июля.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Исполняющим обязанности ректора ВШЭ стал Никита Анисимов

Серебренный закончил тот же СТАНКИН в 1995 году. Позже учился в Будапештском техническом университете в Венгрии по специализации "Робототехника и мехатроника". Кандидатскую диссертацию защитил в МГТУ им. Баумана. Работал на "Автовазе" и "Волжском машиностроительном заводе", с 2011 по 2014 годы возглавлял станкостроительный холдинг "РТ-Станкоинструмент", входящий в госкорпорацию "Ростех". В 2014 году стал заместителем гендиректора по технологическому развитию государственного научного центра НАМИ. В 2017 году возглавил кафедру "Робототехнические системы и мехатроника" в МГТУ им. Н.Э. Баумана, где и работал до настоящего времени.

Комментарий

Анатолий Александров, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана:

- Назначение Владимира Валерьевича Серебренного на должность ректора МГТУ "СТАНКИН" стало для нас оценкой успехов и профессионализма бауманской школы. Владимир Валерьевич руководит у нас кафедрой "Робототехнические системы и мехатроника".

Под его руководством кафедра обрела новое направление работы - промышленной робототехники, ставшее одним из приоритетов развития вуза.

Назначение Серебренного позволит двум техническим вузам объединить усилия в образовательной и научной политике, создать новые междисциплинарные команды в области развития промышленной робототехники. Владимир Валерьевич - человек с большим опытом, профессиональными амбициями, но при этом с умением слушать и слышать свежие идеи. И главное - он умеет работать с молодёжью, готов ей доверять. Под его руководством наша студенческая команда по робототехнике создала своих "боевых роботов" и неоднократно одерживала победы на всероссийских и международных чемпионатах.

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