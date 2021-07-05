Во Флориде снесут оставшиеся части обрушившегося дома

Оставшиеся части рухнувшего многоэтажного дома во Флориде снесут в ближайшие часы. Об этом рассказала Даниэлла-Ливайн Кава, глава округа Майами-Дейд.

Работы пройдут в вечерне-ночное время - с 22:00 до 03:00 часов. "После сноса уцелевшей части здания на месте возобновятся поисково-спасательные работы", - цитирует главу округа ТАСС.

Напомним, высотный жилой дом в Серфсайде частично обрушился в ночь на 24 июня. Власти подтвердили гибель 24 человек, судьба 121 - все еще остается неизвестной. Поисковые работы приостановлены до сноса оставшихся частей здания.