Во Франции могут поднять цену на пачку сигарет до 30 евро

Правительство Франции представило план борьбы с раком. Елисейский дворец хочет поднять цену на табак и взять пример из самых развитых стран, таких как Австралия, где пачка сигарет стоит до 30 евро. Помимо борьбы с табакокурением эта стратегия на срок до 2030 года включает ограничение потребления алкоголя. Основные направления этой десятилетней стратегии на 2021-2030 годы были объявлены в феврале президентом Эмманюэлем Макроном, а в понедельник на свое первое заседание собрался исполнительный комитет. Макрон пояснил, что эта десятилетняя стратегия будет основана на финансировании в 1,7 миллиарда евро в течение первых пяти лет.

Одна из основных целей этого плана - "сократить на 60 тысяч в год количество предотвращаемых случаев рака", пояснил премьер-министр Франции Жан Кастекс. По официальным данным, 382 тысячи человек в Пятой Республике ежегодно узнают, что они заболели раком, и 157 500 человек умирают от него. Однако, по оценкам правительственных экспертов, можно предотвратить 153 тысячи случаев рака в год. Вот почему общественные действия должны руководствоваться "перспективой освобождения Франции от табака", отметили в Матийонском дворце (резиденция правительства страны). Табак действительно является "ведущим фактором риска рака" во Франции, от которого ежегодно умирает 45 тысяч французов, сообщает AFP.

Французское правительство хочет продолжить действия, предпринятые в последние годы в борьбе с табаком, что позволило сократить число курильщиков на 1,6 миллиона в период с 2016 по 2018 год. "Цена продажи всех табачных изделий должна приблизиться к самым высоким ценам, практикующимся в наиболее продвинутых странах (Австралия, Великобритания, Ирландия)", отметили в правительстве. В последние годы во Франции поэтапно было введено несколько повышений цен, и пачка сигарет из 20 штук сейчас стоит около 10 евро. Но в Австралии эта цена может доходить до 30 евро.

Вторым после табака фактором риска рака во французском правительстве расценивают алкоголь. Однако, отмечают эксперты, "его имидж исторически положителен для французского населения, которое ассоциирует его с праздником, весельем и удовольствием". Вот почему предусмотренная стратегия сокращения его потребления не такая же, как в отношении табака: необходимо "учитывать двойственность риска и удовольствия, присущую потреблению" алкоголя, поясняют во французском правительстве. Таким образом, цель заключается не в нулевом потреблении спиртного, а в сокращении чрезмерного употребления алкоголя по сравнению с контрольными показателями, установленными органами здравоохранения. "Это требует принятия национальной программы профилактики алкогольного риска, межведомственной и многопрофильной", - уточнили во французском правительстве.

Наконец, еще одним ключевым элементом программы борьбы с раком во Франции должно стать медицинское обследование граждан страны. С октября любое лицо, имеющее право на участие в программе, сможет получить необходимый онкоскриннинг дома, после онлайн-заказа, без предварительной медицинской консультации.