Военные готовят полосу для строительства второй ветки БАМа

Подразделения Восточного военного округа, участвующие в реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, готовят в тайге полосу для отсыпки второго полотна БАМа.

"В ходе проведения вырубки лесополосы военным железнодорожникам предстоит расчистить территорию площадью более 20 гектаров. Параллельно основному железнодорожному полотну БАМ прокладывается притрассовая автодорога-дублер. По ней будет осуществляться доставка грунтов для отсыпки нового полотна и перевозка строительных материалов", - сообщили в пресс-службе ВВО.

Там уточнили, что военнослужащие уже очистили от лесных насаждений более 10 гектар местности и проложили около 5 километров автодороги. "По окончании всех подготовительных операций военные железнодорожники приступят к выполнению основных работ по реконструкции БАМ", - проинформировали в пресс-службе округа.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что с 5 апреля Железнодорожные войска ведут подготовку к прокладке второй ветки БАМ. Для возведения участка магистрали от Улака до Февральска длиной 340 километров военное ведомство задействует 10 бригад.

Известно также, что до конца нынешнего года планируется оборудовать железнодорожные насыпи для строительства второй железнодорожной ветки магистрали. Общий объем насыпных сооружений составит около 600 тысяч кубических метров. Там собираются уложить около 20 километров железнодорожных путей.

Напомним, что в этом масштабном проекте военные железнодорожники участвуют по решению президента страны. Глава государства поручил министру обороны привлечь их к решению исключительно важной для России задачи.

Весной на совещании в Кемерово председатель правительства РФ Михаил Мишустин так объяснил значимость данного проекта. По словам премьера, за счет модернизации Транссиба и БАМа предполагается значительно ускорить транспортировку грузов внутри страны. "Помимо доставки угля, планируем сократить до семи дней время перевозки контейнеров с Дальнего Востока до наших западных границ", - заявил Мишустин. Он уточнил, что первый этап модернизации двух веток собираются завершить в текущем году.

Тогда же глава "Российских железных дорог" Олег Белозеров сообщил о планах привлечь к работам армейских специалистов. "Мы этот вопрос проработали с минобороны, есть протоколы. Мы готовы разместить военных на наших объектах, и мы знаем эти объекты", - доложил премьеру Белозеров.

Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года, которую правительство РФ утвердило в марте прошлого года. Среди ее основных задач - повышение транспортной мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения и инфраструктуры, обновление парка подвижного состава.

Что касается участка, который будут строить военные железнодорожники, то он важен не только для транспортного, но и экономического развития России. Станция Улак расположена на подъездном пути к Эльгинскому месторождению коксующегося угля. А станция Февральск - один из объектов Дальневосточная железная дороги, ведущей к Огоджинскому угольному месторождению.

Предполагается, что участвовать в строительстве второй ветки БАМа военные будут не только в 2021-м, но и в последующие годы. "С учетом новой ключевой задачи, поставленной перед железнодорожными войсками, их переоснащение новыми образцами техники приобретает приоритетное значение", - заявил ранее командующий ЖДВ генерал- лейтенант Олег Косенков.

Опыт подобных масштабных строек у военных имеется. Несколько лет назад они построили электрофицированную двухпутку, которая, минуя Украину, соединила железнодорожным сообщением станции Журавка в Воронежской области и Миллерово - в Ростовской. Тогда армейские путейцы в общей сложности уложили 122,5 километра рельсов и шпал на участках Юго-Восточной и Северо-Кавказской железных дорог. А еще возвели вдоль новых путей комплекс станционных, платформенных и вспомогательных сооружений. В этих работах минобороны тогда задействовало более 700 военных железнодорожников и около 400 единиц автомобильной и инженерной техники.