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Рубрика: Власть

Володин ответил на вопрос о президентских амбициях

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у него нет и никогда не было президентских амбиций.

Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС
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"Никогда этого у меня не было в планах, нет сейчас и не будет. Это во-первых, - сказал он в интервью, опубликованном на сайте kp.ru. - Во-вторых, не обладаю я качествами, какими должен обладать президент".

Вместе с тем он призвал сделать все, чтобы Владимир Путин оставался на главном посту в стране как можно дольше. "При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн, - считает Володин. - А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны, когда она была и Российской империей, и Советским Союзом, и Российской Федерацией".

По оценке спикера, Путин является сильнейшим политиком в мире. "Он многое делает для страны, и вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем он", - подчеркнул председатель ГД.

Своими любимыми политиками прошлого и современности - наряду с Путиным - Володин назвал председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина и бывшего премьер-министра РФ Евгения Примакова.

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