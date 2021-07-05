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05.07.2021 13:42
Рубрика: Власть

Володин предостерег участников думских выборов от популизма и радикализма

Текст: Татьяна Замахина

В предвыборной борьбе не должно быть популизма и радикализма - об этом заявил в преддверии думской кампании председатель ГД Вячеслав Володин.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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В день столетнего юбилея маршала Советского Союза Виктора Куликова спикер посетил Ржев и осмотрел экспозицию Музея Победы, посвященную знаменитому военачальнику. В ходе визита он обратился к участникам предвыборной кампании, отметив, что память о погибших в Великой Отечественной войне должна быть объединяющим страну фактором.

"Все участвующие в избирательной кампании политические силы, партии должны осознать: мы можем спорить об экономике, о социальной сфере, о том, как решать вопросы, но страна у нас одна, - напомнил Володин. - Не должно быть популизма, который может ее разрушить, не должно быть радикализма".

По его оценке, память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, должна быть сдерживающим фактором, который не позволит разрушить государство.

Любые внутренние вопросы, подчеркнул Володин, необходимо решать через диалог, не допуская крови.

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