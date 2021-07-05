Врач описал головную боль при коронавирусе

Многие заболевшие COVID-19 сталкиваются с головной болью, а у части пациентов это вообще единственный симптом, рассказал профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектор.

По словам специалиста, головная боль является наиболее частым симптомом, который появляется при заражении новыми штаммами: на нее жалуются две трети заболевших. При этом у 15% пациентов головная боль становится единственным симптомом.

Как рассказал Спектор в беседе с The Telegraph, большинство заболевших испытывает умеренную или сильную боль, от которой не помогают анальгетики. Боль чувствуется с обеих сторон головы и продолжается 3-5 дней. Ее характер может быть разным: пульсирующая, давящая или острая.

По данным британских ученых, симптомы индийского штамма коронавируса, который сейчас распространяется наиболее активно, стали больше похожи на обычную простуду. Заболевшие все чаще жалуются на головную боль и боль в горле, у них возникает насморк, чихание и кашель.

Вариант "дельта" впервые обнаружили в Индии в октябре прошлого года. Позже были зафиксированы еще три его подвида. Сейчас индийский штамм распространен по более чем 90 странам.