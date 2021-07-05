Врач рассказал, как избежать ошибки при тесте на коронавирус

Чтобы результаты теста ПЦР не оказались ошибочными, следует выполнить несколько условий. В частности, за три часта до взятия мазка не рекомендуется есть, пить, чистить зубы, курить, полоскать горло, промывать нос или использовать капли для носа.

"Не просто так людям предлагается голодать некоторое время, не курить, не чистить зубы. Если вирусные частицы смыты во время питья воды, или картина искажена табачным дымом, результат, скорее всего, будет неточным", - пояснил радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

Также он отметил, что специалист должен уметь правильно взять мазок. В противном случае результат теста может оказаться неверным. Между тем точный анализ позволит своевременно приступить к лечению в случае обнаружения коронавируса. Это важно и для пациента, и для его окружения.