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Рубрика: Экономика

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Запущен конкурс по созданию "идейных" туристических маршрутов
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8497)
Аккредитованные туристические маршруты планируется создать во всех регионах России к 2024 году, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В этом поможет конкурс "Открой свою Россию", который запустило Агентство стратегических инициатив (АСИ).

"Мы планируем, что до 2024 года будут аккредитованы и оборудованы за счет специальных грантов туристические маршруты во всех регионах", - сказал вице-премьер на пресс-конференции в ТАСС. Как отметил Чернышенко, в России есть климатические зоны на любой вкус. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" планируется реализовать 600 инфраструктурных проектов. В том числе будет построено 300 гостиниц.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Способствовать развитию туризма должен конкурс по проектированию уникальных турмаршрутов. Как отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева, главная задача бизнеса сейчас - выявить, поддержать и способствовать развитию инициатив местных жителей, которые станут соавторами концептуальных туристических маршрутов. Предприниматели, способные предсказать запросы целевой аудитории, станут "продюсерами впечатлений".

Концептуальные маршруты - это не просто те маршруты, где есть гостиницы, места отдыха, развлечения, но еще и несущие некую идею. Например, это может быть погружение в народную культуру и обычаи, если маршрут проходит через этнические поселения.

Заявки на участие в проекте "Открой свою Россию" можно подавать до 26 июля, сбор идей для формирования маршрутов продлится до середины августа. Конкурсная комиссия, которую возглавит Чернышенко, выберет 30 команд-финалистов. После курс специальной обучающей программы и создадут маршруты. На завершающем этапе конкурсная комиссия определит 30 маршрутов-победителей. Ростуризм выберет проекты, которым будет присвоен статус "Брендового маршрута Всероссийского проекта".

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