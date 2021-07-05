Жена Петра Мамонова отреагировала на информацию о его смерти

Ольга Мамонова, менеджер и супруга советского, российского музыканта и актера Петра Мамонова, опровергла появившуюся в минувшие выходные в социальных сетях сообщения о смерти артиста.

По словам представителя, заболевший коронавирусом Петр жив и остается на аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии.

"Состояние, как и четыре дня назад: оценивается врачами как крайне тяжелое, под ИВЛ", - сказала Мамонова в комментарии РИА Новости.

При этом Ольга подчеркнула, что доверять иным источникам не следует, так как она лично сообщает СМИ все данные о самочувствии мужа.

Ранее Мамонова рассказала, что Петр отказался вакцинироваться.