Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 276-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 21; N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 31, ст. 4012; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3604, 3616; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 31, ст. 4195, 4209; N 48, ст. 6246; 2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4563, 4591; N 49, ст. 7015; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7643; 2013, N 30, ст. 4080; N 52, ст. 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4218; N 43, ст. 5799; 2015, N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4342, 4378; N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 79; N 26, ст. 3867; N 27, ст. 4294, 4302, 4303, 4305, 4306; N 52, ст. 7494; 2017, N 31, ст. 4740; 2018, N 1, ст. 27; N 32, ст. 5133 - 5135; N 53, ст. 8448; 2019, N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4442; N 52, ст. 7790; 2020, N 29, ст. 4512; N 31, ст. 5013; 2021, N 1, ст. 33) следующие изменения:

1) в статье 48:

а) пункт 3 части 6 после слов "технические условия" дополнить словами "подключения (технологического присоединения), предусмотренные статьей 521 настоящего Кодекса";

б) части 7 - 101 признать утратившими силу;

в) часть 11 после слов "техническими условиями" дополнить словами "подключения (технологического присоединения), предусмотренными статьей 521 настоящего Кодекса";

г) подпункт "г" пункта 3 части 12 дополнить словами ", предусмотренных статьей 521 настоящего Кодекса";

2) дополнить статьями 521 и 522 следующего содержания:

"Статья 521. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

1. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи (далее - сети инженерно-технического обеспечения), определение платы за такое подключение (технологическое присоединение) осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, о теплоснабжении, о газоснабжении, о водоснабжении и водоотведении, о связи с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. Указанные особенности не применяются в случаях технологического присоединения объектов электроэнергетики к электрическим сетям.

2. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (далее - технические условия), определяются в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения соответствующего вида, утверждаемыми Правительством Российской Федерации (далее - правила подключения (технологического присоединения), и являются обязательными приложениями к договорам о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения соответствующего вида (далее - договоры о подключении (технологическом присоединении), заключаемым лицом, указанным в части 5 или 6 настоящей статьи, с лицом, владеющим соответствующей сетью на праве собственности или ином законном основании (далее - правообладатель сети инженерно-технического обеспечения).

3. Технические условия выдаются в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении) без взимания платы в течение семи рабочих дней по запросам лиц, указанных в части 52 статьи 48 настоящего Кодекса, частях 5 и 6 настоящей статьи, за исключением случаев технологического присоединения к электрическим сетям.

4. Срок действия технических условий, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, устанавливается правообладателем сети инженерно-технического обеспечения не менее чем на три года или при комплексном развитии территории не менее чем на пять лет, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5. Для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к правообладателю сети инженерно-технического обеспечения вправе обратиться:

1) правообладатель земельного участка и (или) объекта капитального строительства;

2) лицо, которому в предусмотренных земельным законодательством случаях выдано разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута, а также лицо, являющееся обладателем сервитута или публичного сервитута, которые установлены в соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством;

3) лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, при наличии утвержденных в установленных порядке проекта планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории комплексного развития, схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, градостроительного плана земельного участка.

6. В случаях, предусмотренных частями 11 и 12 статьи 48, частью 73 статьи 51 настоящего Кодекса, в целях строительства объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения договор о подключении (технологическом присоединении) может быть заключен при отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок с федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом, созданным Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, а также с иными юридическими лицами при наличии решения о предварительном согласовании предоставления им земельного участка в указанных целях.

Такой договор заключается при наличии утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного в соответствии с частью 11 статьи 573 настоящего Кодекса градостроительного плана земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. Случаи заключения такого договора в соответствии с настоящей частью с юридическим лицом, созданным Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, иным юридическим лицом определяются Правительством Российской Федерации.

7. В случаях, определенных правилами подключения (технологического присоединения), лицо, с которым заключен договор о подключении (технологическом присоединении), по согласованию с правообладателем сети инженерно-технического обеспечения вправе обеспечить архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию сети инженерно-технического обеспечения, расположенной за границами принадлежащего ему земельного участка, в целях подключения (технологического присоединения) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

8. Правилами подключения (технологического присоединения) могут устанавливаться случаи, когда в границах земельных участков, предоставленных в целях жилищного строительства и (или) в целях комплексного развития территории, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения осуществляются правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения, с которыми заключены договоры о подключении (технологическом присоединении).

9. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, о теплоснабжении, о газоснабжении, о водоснабжении и водоотведении или о связи предусмотрено установление платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке, лица, указанные в частях 5 и 6 настоящей статьи, вправе запрашивать и получать от правообладателя сети инженерно-технического обеспечения, с которым подлежит заключению договор о подключении (технологическом присоединении), сведения, документы, материалы, направляемые в целях установления такой платы в орган исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с законодательством об электроэнергетике, о теплоснабжении, о газоснабжении, о водоснабжении и водоотведении или о связи.

10. Порядок и сроки внесения платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) с учетом особенностей, предусмотренных частями 11 и 12 настоящей статьи.

11. В случае осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, общественно-делового назначения и необходимых для их функционирования объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в соответствии с утвержденным проектом планировки территории порядок и сроки внесения платы за подключение (технологическое присоединение) таких объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливаются исходя из этапов архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения, предусмотренных договорами о подключении (технологическом присоединении), при условии обеспечения финансирования экономически обоснованных затрат правообладателей сетей инженерно-технического обеспечения, связанных с осуществлением на каждом этапе мероприятий по подключению (технологическому присоединению) таких объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии с графиком оплаты указанных мероприятий, предусмотренных договорами о подключении (технологическом присоединении).

12. В случае, если в соответствии с частью 121 статьи 48 настоящего Кодекса подготовка проектной документации осуществляется применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, либо проектом планировки территории предусматриваются этапы архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, либо разрешение на строительство предусматривает строительство, реконструкцию нескольких объектов капитального строительства, порядок и сроки внесения платы за подключение (технологическое присоединение) таких объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по согласованию с правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения могут быть установлены исходя из этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренных проектной документацией, проектом планировки территории, разрешением на строительство, при условии обеспечения финансирования экономически обоснованных затрат правообладателей сетей инженерно-технического обеспечения, связанных с осуществлением на каждом этапе мероприятий по подключению (технологическому присоединению) таких объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии с графиком оплаты указанных мероприятий, предусмотренных договорами о подключении (технологическом присоединении).

13. В целях строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах элементов планировочной структуры и (или) их частей уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления может быть утверждена комплексная схема инженерного обеспечения территории (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, размещение сетей связи), на которой планируется осуществлять строительство объектов капитального строительства. Комплексная схема инженерного обеспечения территории может быть подготовлена в составе материалов по обоснованию проекта планировки территории.

14. Подготовка комплексной схемы инженерного обеспечения территории осуществляется с учетом утвержденных схем и программ перспективного развития электроэнергетики, схем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и размещения сетей связи, утвержденных инвестиционными программами правообладателей сетей инженерно-технического обеспечения.

15. Комплексная схема инженерного обеспечения территории подлежит согласованию с правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения, которые расположены на соответствующей территории и (или) к которым планируется осуществлять подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства.

16. Содержание комплексной схемы инженерного обеспечения территории, порядок ее разработки и утверждения, а также порядок и сроки ее согласования с правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

17. Правообладатели объектов капитального строительства, которые в установленном порядке подключены (технологически присоединены) к сетям инженерно-технического обеспечения, при условии отсутствия технических ограничений и исполнения ими в полном объеме обязательств по оплате подключения (технологического присоединения) таких объектов капитального строительства вправе снизить объем подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузки) в отношении таких объектов капитального строительства, указанной в документах о подключении (технологическом присоединении), с одновременным перераспределением (уступкой права на использование) высвобождаемой мощности (нагрузки) иным лицам, заинтересованным в подключении (технологическом присоединении), либо в пользу организации, которая осуществляет подключение (технологическое присоединение), в целях последующего подключения (технологического присоединения) иных лиц, заинтересованных в подключении (технологическом присоединении).

18. Порядок и условия указанного в части 17 настоящей статьи перераспределения (уступки права на использование) высвобождаемой мощности (нагрузки) применительно к сетям инженерно-технического обеспечения соответствующего вида, а также перечень случаев, в которых такое перераспределение (уступка права на использование) не допускается, по каждому виду ресурсов определяются правилами подключения (технологического присоединения).

19. При указанном в части 17 настоящей статьи перераспределении (уступке права на использование) высвобождаемой мощности (нагрузки) сетей электроснабжения такое перераспределение (уступка права на использование) допускается в рамках трансформаторной и иной подстанции.

20. При указанном в части 17 настоящей статьи перераспределении (уступке права на использование) высвобождаемой мощности (нагрузки) сетей теплоснабжения такое перераспределение (уступка права на использование) допускается в рамках одной зоны теплоснабжения.

Статья 522. Реконструкции, капитальный ремонт существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитального строительства

1. Положения настоящей статьи применяются при реконструкции, капитальном ремонте существующих линейных объектов, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением объектов электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ и выше, а также существующих линейных объектов, сетей инженерно-технического обеспечения, критерии определения и (или) виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации), их частей (далее в настоящей статье - существующие линейные объекты), в связи с планируемым строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом:

1) линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, транспортной инфраструктуры регионального значения или транспортной инфраструктуры местного значения при наличии утвержденного в соответствии с частью 1212 статьи 45 настоящего Кодекса проекта планировки территории;

2) многоквартирных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и необходимых для их функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры, а также объектов социальной инфраструктуры, если предусмотрено изменение местоположения существующих линейных объектов.

2. Условия осуществления реконструкции, капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ и выше, а также существующих линейных объектов, сетей инженерно-технического обеспечения, критерии определения и (или) виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, условия осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта не указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства, предусматривающие изменение местоположения существующих линейных объектов, определяются по соглашению сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Положения настоящей статьи не применяются при реконструкции, капитальном ремонте существующих сетей инженерно-технического обеспечения в целях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к таким сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии со статьей 521 настоящего Кодекса.

4. Правообладатели существующих линейных объектов в течение тридцати дней со дня поступления обращения в письменной форме застройщика или технического заказчика, обеспечивающего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи (далее в целях настоящей статьи - застройщик, технический заказчик), выдают застройщику, техническому заказчику технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению при архитектурно-строительном проектировании в целях реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов (далее - технические требования и условия), либо отказывают в их выдаче.

5. Состав и содержание технических требований и условий, порядок их выдачи, порядок определения размера затрат на их подготовку, подлежащих возмещению правообладателю существующего линейного объекта, основания досрочного прекращения их действия, а также исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении технических требований и условий устанавливается Правительством Российской Федерации.

6. Возмещаемый правообладателю существующих линейных объектов размер затрат на подготовку технических требований и условий не может превышать размер затрат на подготовку технических условий на подключение (технологическое присоединение) к сети инженерно-технического обеспечения соответствующего вида, рассчитываемый на основании стандартизированных тарифных ставок.

7. Срок действия технических требований и условий не может быть менее чем два года со дня их выдачи.

8. Технические требования и условия являются обязательным приложением к договору, предусмотренному частью 10 настоящей статьи.

9. В случае изменения лица, являющегося правообладателем существующего линейного объекта и (или) застройщиком, техническим заказчиком, переоформление технических требований и условий не требуется.

10. Реконструкция, капитальный ремонт существующего линейного объекта, а также при необходимости архитектурно-строительное проектирование в целях таких реконструкции, капитального ремонта осуществляется в соответствии с договором, заключаемым правообладателем существующего линейного объекта с застройщиком или техническим заказчиком с учетом требований настоящей статьи (далее в целях настоящей статьи - договор).

11. Договор заключается с правообладателем существующего линейного объекта в обязательном порядке в соответствии с гражданским законодательством. Застройщик, технический заказчик вправе обратиться к правообладателю существующего линейного объекта, сети инженерно-технического обеспечения в целях заключения договора в течение срока действия технических требований и условий.

12. В договор включаются:

1) сведения о местоположении объектов капитального строительства, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи;

2) сведения о существующих линейных объектах (наименование, местоположение, кадастровый номер (при наличии), реконструкцию, капитальный ремонт которых планируется осуществить;

3) обязательство сторон при необходимости обеспечить подготовку документации по планировке территории или внесение в нее изменений, архитектурно-строительное проектирование в целях реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в соответствии с техническими требованиями и условиями;

4) обязательство сторон по выполнению работ по реконструкции, капитальному ремонту существующих линейных объектов, предусмотренных техническими требованиями и условиями, предельный срок выполнения таких работ;

5) обязательство застройщика, технического заказчика возместить правообладателям существующих линейных объектов затраты в связи с их реконструкцией, капитальным ремонтом;

6) форма и сроки возмещения застройщиком, техническим заказчиком затрат, возникших в связи с такими реконструкцией, капитальным ремонтом существующих линейных объектов, их правообладателям;

7) обязательства сторон по урегулированию отношений с владельцами объектов, подключенных (технологически присоединенных) в установленном порядке к существующим линейным объектам, реконструкцию, капитальный ремонт которых планируется осуществить, в связи с невозможностью эксплуатации таких существующих линейных объектов во время их реконструкции, капитального ремонта;

8) обязательства сторон по обеспечению оформления правоустанавливающих документов на земельные участки в целях реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов, а также на указанные линейные объекты после завершения их реконструкции, капитального ремонта (при необходимости);

9) обязательства сторон по установлению, изменению, прекращению зон с особыми условиями территорий в соответствии с земельным законодательством (при необходимости);

10) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.

13. Предусмотренное пунктом 6 части 12 настоящей статьи возмещение осуществляется в денежной и (или) в натуральной формах. Порядок определения формы возмещения устанавливается Правительством Российской Федерации. В случае возмещения в денежной форме выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту существующих линейных объектов обеспечивается правообладателями таких объектов. В случае возмещения в натуральной форме выполнение указанных работ обеспечивается застройщиками, техническими заказчиками.

14. В случае, если реконструкция, капитальный ремонт существующего линейного объекта осуществляются застройщиком, техническим заказчиком, проектная документация, предусматривающая такие реконструкцию, капитальный ремонт, подлежит согласованию с его правообладателем. Предметом такого согласования является соответствие предусмотренных проектной документацией реконструкции, капитального ремонта существующего линейного объекта техническим требованиям и условиям. Срок такого согласования не может превышать тридцать дней.

15. Объем затрат на выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту существующего линейного объекта определяется на основании проектной документации, предусматривающей такие реконструкцию, капитальный ремонт и разработанной с соблюдением технических требований и условий. В случае выполнения указанных работ правообладателем существующего линейного объекта затраты на их выполнение, включенные в сметную стоимость реконструкции, капитального ремонта такого линейного объекта, возмещаются в пределах стоимости, определенной утвержденной проектной документацией, предусматривающей выполнение указанных работ.

16. Перечень видов затрат, которые возникают в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом существующих линейных объектов и которые включаются в сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, определяется Правительством Российской Федерации.

17. Сроки выполнения работ по реконструкции существующих линейных объектов устанавливаются на основании проектной документации, предусматривающей выполнение указанных работ.

18. Увеличение мощности и (или) улучшение технических характеристик существующих линейных объектов или линейных объектов при их реконструкции, капитальном ремонте осуществляются за счет средств правообладателей таких существующих линейных объектов, за исключением случаев, когда такие увеличение мощности и (или) улучшение технических характеристик обусловлены необходимостью соблюдения требований технических регламентов.";

3) пункт 7 части 3 статьи 55 изложить в следующей редакции:

"7) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);";

4) пункт 17 части 10 статьи 5528 изложить в следующей редакции:

"17) о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), указанные в пункте 15 части 3 статьи 573 настоящего Кодекса;";

5) в статье 573:

а) в части 2 слова "технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" заменить словами "информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предоставляемая правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с частью 7 настоящей статьи";

б) пункт 15 части 3 изложить в следующей редакции:

"15) о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию;";

в) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. При подготовке градостроительного плана земельного участка орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней с даты получения заявления о выдаче такого документа направляет правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) запрос о представлении информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 настоящей статьи. Указанная информация подлежит представлению в орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого запроса.";

г) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или Земельным кодексом Российской Федерации, информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) может быть запрошена органом государственной власти, органом местного самоуправления в порядке, предусмотренном частью 7 настоящей статьи, в целях, не связанных с подготовкой градостроительного плана земельного участка. При поступлении правообладателю сети инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) запроса от органа государственной власти, органа местного самоуправления в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, в составе данной информации определяется в том числе срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к правообладателю сети инженерно-технического обеспечения в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, указанной в информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Указанный срок не может составлять менее трех месяцев со дня представления правообладателем сети инженерно-технического обеспечения информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 настоящей статьи.";

д) часть 10 после слов "Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка," дополнить словами "за исключением информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 настоящей статьи,".

Статья 2

Внести в статью 3911 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 29, ст. 4378; 2016, N 27, ст. 4294; 2017, N 31, ст. 4766; 2018, N 28, ст. 4149; N 32, ст. 5133 - 5135; 2021, N 1, ст. 33) следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 3 слова "технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения" заменить словами "информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предусмотренной законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности";

2) в подпункте 8 пункта 4 слова "технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения" заменить словами "информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предусмотренной законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности";

3) в подпункте 4 пункта 8 слова "отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения" заменить словами "отсутствует информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения)";

4) в подпункте 4 пункта 21 слова "о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения" заменить словами "о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения)".

Статья 3

В части 7 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159; 2012, N 53, ст. 7643; 2015, N 45, ст. 6208; N 48, ст. 6723; 2016, N 18, ст. 2508; 2017, N 31, ст. 4822, 4828) слова "выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения (технологического присоединения) к тепловым сетям принадлежащих ему объектов капитального строительства" заменить словами "технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к системе теплоснабжения, являющихся обязательным приложением к договору на подключение (технологическое присоединение)".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7358; 2012, N 53, ст. 7643; 2014, N 30, ст. 4218; 2015, N 45, ст. 6208; 2017, N 31, ст. 4774, 4822) следующие изменения:

1) в статье 13:

а) в части 4 слова "технических условий на подключение (технологическое присоединение)" заменить словами "технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к централизованной системе горячего или холодного водоснабжения, являющихся обязательным приложением к договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего или холодного водоснабжения,";

б) в пункте 1 части 5 слова "техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения (водопроводным сетям)" заменить словами "техническими условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к централизованной системе горячего или холодного водоснабжения, являющимися обязательным приложением к договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего или холодного водоснабжения";

2) в статье 14:

а) в части 4 слова "технических условий на подключение (технологическое присоединение)" заменить словами "технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения, являющихся обязательным приложением к договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения,";

б) пункт 1 части 5 дополнить словами ", определяемый в соответствии с техническими условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения, являющимися обязательным приложением к договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения".

Статья 5

Положения Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (в редакции настоящего Федерального закона), Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (в редакции настоящего Федерального закона) не применяются к отношениям, связанным с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на основании технических условий, выданных в установленном до дня вступления в силу настоящего Федерального закона порядке в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе в случае продления срока их действия. Регулирование таких отношений осуществляется в соответствии с положениями указанных федеральных законов в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Статья 6

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин