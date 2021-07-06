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6 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8497)

Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 277-ФЗ "О внесении изменений в статью 34 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд""

Дата подписания 1 июля 2021 г.
Опубликован 6 июля 2021 г.
Вступает в силу 12 июля 2021 г., 1 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в статью 34 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 1, ст. 89; N 27, ст. 3957; 2020, N 52, ст. 8598) следующие изменения:

1) в пункте 13 части 191 слова "цене лота," исключить;

2) в части 195 слова "цене лота," исключить.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1418; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4342, 4353; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 11, ст. 1493; N 27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 2004; N 18, ст. 2660; N 24, ст. 3475, 3477; N 31, ст. 4747, 4780; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 27, ст. 3957; N 31, ст. 4861; N 45, ст. 6848; N 53, ст. 8428, 8444; 2019, N 14, ст. 1463; N 18, ст. 2194, 2195; N 52, ст. 7767; 2020, N 9, ст. 1119; N 14, ст. 2028; N 17, ст. 2702; N 24, ст. 3754; N 31, ст. 5008; N 52, ст. 8581, 8582; 2021, N 1, ст. 33, 78; N 18, ст. 3061) следующие изменения:

1) пункт 81 части 1 статьи 3 после цифры "4" дополнить цифрами ", 41, 43";

2) в части 7 статьи 14:

а) в пункте 1 слова "в целях обеспечения органов" заменить словом "органами", слова "средствами разведывательной деятельности" заменить словами "в целях обеспечения безопасности государства";

б) в пункте 2 слова "в целях обеспечения органов" заменить словом "органами", слова "средствами контрразведывательной деятельности и борьбы с терроризмом" заменить словами "в целях обеспечения безопасности государства";

3) статью 15 дополнить частью 43 следующего содержания:

"43. При предоставлении в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага субсидий, предусмотренных пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на этот Фонд при осуществлении им закупок за счет указанных субсидий распространяются положения настоящего Федерального закона, регулирующие отношения, указанные в пунктах 2 и 3 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.";

4) в статье 30:

а) в абзаце первом части 1 слово "пятнадцать" заменить словами "двадцать пять";

б) в части 8 после слов "частью 3 настоящей статьи" дополнить словами "и такое извещение размещено в единой информационной системе с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно", слова "не более чем в течение пятнадцати рабочих дней" заменить словами "в течение не более чем десять рабочих дней, а если такое извещение размещено в единой информационной системе с 1 января 2023 года, не более чем семь рабочих дней";

5) в части 131 статьи 34 слова "должен составлять не более тридцати дней" заменить словами ", предусмотренный контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), извещения об осуществлении закупки по которому размещены в единой информационной системе либо приглашения принять участие в закупке по которому направлены с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно, должен составлять не более пятнадцати рабочих дней, а с 1 января 2023 года - не более десяти рабочих дней";

6) в пункте 2 части 1 статьи 93 слова "для государственных нужд" заменить словами "товаров, работ, услуг", слова "Порядок подготовки" заменить словами "При осуществлении закупки для обеспечения деятельности Президента Российской Федерации в таких указе или распоряжении Президента Российской Федерации может быть установлено условие о неразмещении на официальном сайте предусмотренной настоящим Федеральным законом информации, формируемой и размещаемой при осуществлении этой закупки. Порядок подготовки", слова "правовым актом Президента Российской Федерации" заменить словами "нормативным правовым актом Президента Российской Федерации. Положения настоящего пункта не распространяются на случаи закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых для муниципальных нужд".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин