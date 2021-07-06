Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 289-ФЗ "О внесении изменений в статью 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации""

Новости

В Минздраве рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на подростках 18:52
В Госдуме оценили выпуск украинского телеканала с российским Крымом 18:44
СМИ: Бывший муж Аллы Пугачевой госпитализирован с коронавирусом 18:30
Умер генконсул Турции в Санкт-Петербурге 18:28
В Мексике произвели тестовую партию вакцины "Спутник V" 18:18
Житель Сахалина выиграл в лотерею 512 миллионов рублей 18:14
В Тбилиси сорвали проведение марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества 18:06
Moet Hennessy подтвердила приостановку поставок шампанского в Россию 17:52
Мосгорсуд продлил до 7 октября срок ареста бывшему губернатору Фургалу 17:49
КПРФ предлагает освободить пенсионеров от налога с процентов по вкладам 17:38
Вышел трейлер нового "Бендера" - с Безруковым и Верой Брежневой 17:32
Эксперт оценила судьбу ипотечных ставок в 2021 году 17:23
ФТС в 2021 году перечислила в бюджет почти три триллиона рублей 17:20
Тимофей Баженов прокомментировал экологический блок Указа президента о Стратегии нацбезопасности 17:17
Миронов предложил платить по 10 тысяч рублей каждому члену семьи с детьми 17:16
Матвиенко: Творчество Меньшова навсегда останется в сердцах 17:10
Украинский гостелеканал показал карту с Крымом в составе России 17:10
Совбез: Численность заключенных в России самая низкая за 25 лет 17:07
Кириенко: Поправки в Конституцию закрепили в РФ традиционные ценности 17:01
Росавиация разрешила полеты в Турцию из нескольких городов России 17:01
Голикова отметила рост числа детей с инвалидностью, сдающих ЕГЭ 16:55
В Сочи готовят временное жилье для жителей подтопленных районов 16:45
Российский легкоатлет Данил Лысенко дисквалифицирован на четыре года 16:43
Путин назвал уход из жизни Меньшова невосполнимой утратой 16:43
Обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии останется в СИЗО до 11 октября 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
6 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8497)

Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 289-ФЗ "О внесении изменений в статью 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации""

Дата подписания 1 июля 2021 г.
Опубликован 6 июля 2021 г.

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в части 4 и 5 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 1, ст. 17; 2006, N 1, ст. 17; 2007, N 43, ст. 5084; 2011, N 49, ст. 7039; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 27, ст. 3978; 2017, N 1, ст. 35; N 45, ст. 6573; 2018, N 1, ст. 39; N 17, ст. 2432; N 45, ст. 6842) изменения, изложив их в следующей редакции:

"4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования может быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.".

Президент Российской Федерации В. Путин