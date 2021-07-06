Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 297-ФЗ "О самоходных машинах и других видах техники"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные основы деятельности в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, в том числе деятельности, связанной с допуском к эксплуатации самоходных машин и других видов техники, запрещением эксплуатации такой техники, государственной регистрацией и государственным учетом самоходных машин и других видов техники, техническим осмотром такой техники и региональным государственным контролем (надзором) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники.

Положения настоящего Федерального закона не распространяются на наземные самоходные устройства категорий "L", "М", "N" на колесном ходу с мощностью двигателя (двигателей) более 4 киловатт или с максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, предназначенные для перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на них, на прицепы (полуприцепы) к ним и транспортные средства, самоходные машины, военную, специальную и другие виды техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, опытные (испытательные) образцы вооружения, военной и специальной техники, в том числе относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации о военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами к продукции военного назначения, и на специальную аэропортовую технику, предназначенную для обслуживания воздушных судов и эксплуатационного содержания аэродромов.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие понятия:

1) самоходные машины - тракторы, самоходные дорожностроительные машины, коммунальные, сельскохозяйственные машины, внедорожные автомототранспортные средства и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 киловатт, на которые оформляются паспорта самоходных машин и других видов техники (электронные паспорта самоходных машин и других видов техники);

2) другие виды техники - прицепы (полуприцепы) к самоходным машинам, на которые оформляются паспорта самоходных машин и других видов техники (электронные паспорта самоходных машин и других видов техники), агрегаты, орудия и оборудование, необходимые для выполнения основных и (или) дополнительных функций самоходных машин, а также технические устройства, применяемые при производстве и переработке сельскохозяйственной продукции (за исключением технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах);

3) прицеп - транспортное средство, не оборудованное двигателем, приводящим данное транспортное средство в движение, и предназначенное для движения в составе самоходной машины. Понятие "прицеп" включает в себя понятия "полуприцеп" и "прицеп-роспуск";

4) техническое состояние - совокупность свойств самоходных машин и других видов техники, удовлетворяющих или не удовлетворяющих техническим требованиям, определяющим исправность, работоспособность и безопасность самоходных машин и других видов техники;

5) эксплуатация самоходных машин и других видов техники - стадия жизненного цикла самоходных машин и других видов техники, на которой осуществляется их использование по назначению, с момента их государственной регистрации (в случае, если такая регистрация предусмотрена) до утилизации;

6) безопасная эксплуатация самоходных машин и других видов техники - использование самоходных машин и других видов техники, конструкции и техническое состояние которых в совокупности обеспечивают недопустимость или минимизацию риска причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде;

7) государственная регистрация самоходных машин и других видов техники - совокупность действий, связанных с учетом и допуском к эксплуатации, а также с внесением в федеральную государственную информационную систему учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (далее также - ФГИС УСМТ) регистрационных данных и изменением таких данных.

Статья 2. Правовое регулирование деятельности в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники

Законодательство о самоходных машинах и других видах техники основывается на Конституции Российской Федерации, международных договорах Российской Федерации, а также на актах, составляющих право Евразийского экономического союза, и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и принимаемых в соответствии с ними законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Статья 3. Полномочия Правительства Российской Федерации в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники

К полномочиям Правительства Российской Федерации в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники относятся:

1) определение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники;

2) обеспечение проведения единой государственной политики в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники;

3) утверждение перечня требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, изготовленных и допущенных к эксплуатации до вступления в силу технических регламентов Таможенного союза, регулирующих вопросы безопасности самоходных машин и других видов техники;

4) утверждение правил допуска к управлению самоходными машинами, в том числе порядка проведения экзаменов, условий допуска к экзаменам, состава технических средств контроля, предназначенных для проведения экзаменов, требований к указанным техническим средствам контроля и условий их применения, и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами;

5) утверждение порядка государственной регистрации самоходных машин и других видов техники;

6) утверждение порядка выдачи организациям - изготовителям самоходных машин и других видов техники бланков паспортов самоходных машин и других видов техники, действующих в соответствии с актами, составляющими право Евразийского экономического союза;

7) утверждение положения о федеральной государственной информационной системе учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним и порядка ведения этой системы;

8) утверждение правил проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники;

9) утверждение требований к оборудованию и оснащенности образовательного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, претендующих на получение свидетельства о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин;

10) установление общих требований к организации и осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники;

11) утверждение перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники;

12) иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

Статья 4. Полномочия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники

К полномочиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, относятся:

1) выработка и реализация государственной политики и нормативноправовое регулирование в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники;

2) утверждение порядка выдачи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, свидетельства о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин;

3) разработка и утверждение типовых программ профессионального обучения трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, в соответствии с которыми организацией, осуществляющей образовательную деятельность, разрабатываются соответствующие программы профессионального обучения;

4) утверждение образцов форменной одежды, знаков различия и отличия должностных лиц органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, порядка ношения ими форменной одежды;

5) иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

Статья 5. Полномочия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники и органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники

1. К полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации относятся:

1) определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники;

2) утверждение порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники;

3) иные установленные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами полномочия.

2. К полномочиям органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, относятся:

1) осуществление государственной регистрации самоходных машин и других видов техники;

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники;

3) выдача паспортов самоходных машин и других видов техники и их дубликатов, а также бланков указанных паспортов, действующих в соответствии с актами, составляющими право Евразийского экономического союза;

4) прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача подтверждающих право на управление самоходными машинами удостоверений, предусмотренных частью 2 статьи 15 настоящего Федерального закона;

5) проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники;

6) запрещение эксплуатации самоходных машин и других видов техники в соответствии с порядком организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники;

7) выдача организациям, осуществляющим образовательную деятельность, свидетельства о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин;

8) осуществление производства по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации.

Глава 2. Государственная регистрация и государственный учет самоходных машин и других видов техники

Статья 6. Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники

1. Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники осуществляется в целях их государственного учета и допуска их к эксплуатации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Государственную регистрацию самоходных машин и других видов техники осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники.

3. Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники осуществляется на имя собственника (за исключением лица, не достигшего возраста 16 лет либо признанного недееспособным), или лица, владеющего самоходной машиной и другими видами техники на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо на основании договора лизинга, или одного из родителей, усыновителя либо опекуна (попечителя) лица, не достигшего возраста 16 лет и являющегося собственником самоходной машины и других видов техники, или опекуна недееспособного гражданина, являющегося собственником самоходной машины и других видов техники.

4. Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.

5. По результатам государственной регистрации самоходной машины и других видов техники выдается свидетельство о государственной регистрации самоходной машины и других видов техники, а также государственный регистрационный знак. Форма указанного свидетельства устанавливается Правительством Российской Федерации.

6. Внесение данных во ФГИС УСМТ или их направление во ФГИС УСМТ с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия при осуществлении государственной регистрации осуществляется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники.

Статья 7. Государственный учет самоходных машин и других видов техники

1. Государственный учет самоходных машин и других видов техники, принадлежащих юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Российской Федерации, либо физическим лицам, зарегистрированным по месту жительства или по месту пребывания в Российской Федерации, а также в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом, является обязательным.

2. Государственному учету в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, подлежат:

1) самоходные машины и другие виды техники, на которые оформляются паспорта самоходной машины и других видов техники (электронные паспорта самоходной машины и других видов техники);

2) самоходные машины и другие виды техники, на которые оформляются паспорта самоходной машины и других видов техники (электронные паспорта самоходной машины и других видов техники) и которые в целом или в качестве основных компонентов в виде кузова, рамы или шасси используются для создания другой машины, перегоняются, перевозятся к конечным производителям или вывозятся из Российской Федерации;

3) самоходные машины и другие виды техники, являющиеся опытными (испытательными) образцами, предназначенными для прохождения испытаний, связанных с движением по автомобильным дорогам общего пользования.

3. Требования части 2 настоящей статьи не распространяются на самоходные машины и другие виды техники, являющиеся товарами, реализуемыми юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность.

Статья 8. Система государственного учета самоходных машин и других видов техники

1. Государственный учет самоходных машин и других видов техники осуществляется с использованием реестров ФГИС УСМТ, оператором которой является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники.

2. ФГИС УСМТ представляет собой совокупность реестров, содержащих информацию о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним, об их техническом состоянии и владельцах, о выданных удостоверениях тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверениях на право управления самоходными машинами, а также обеспечивающие обработку такой информации информационные технологии и технические средства.

3. Ведение реестров ФГИС УСМТ и предоставление информации, содержащейся в этих реестрах, иным лицам и органам государственной власти, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций, включая контрольные (надзорные) функции, должны осуществляться с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления указанных услуг и исполнения указанных функций в электронной форме.

4. ФГИС УСМТ содержит следующую информацию, состав которой определяется положением о ФГИС УСМТ:

1) сведения о государственном учете самоходных машин и прицепов к ним;

2) регистрационные данные самоходных машин и прицепов к ним;

3) сведения о государственной регистрации самоходных машин и прицепов к ним;

4) информация о собственниках самоходных машин и прицепов к ним;

5) сведения о лицах, допущенных к управлению самоходными машинами;

6) информация о выданных удостоверениях тракториста-машиниста (тракториста);

7) сведения о техническом осмотре самоходных машин и прицепов к ним;

8) данные о временных удостоверениях на право управления самоходными машинами.

5. В обязательном порядке из ФГИС УСМТ предоставляются:

1) сведения о государственной регистрации самоходных машин и прицепов к ним;

2) сведения о техническом осмотре самоходных машин и прицепов к ним;

3) информация о собственниках самоходных машин и прицепов к ним;

4) сведения о лицах, допущенных к управлению самоходными машинами;

5) информация о выданных удостоверениях тракториста-машиниста (тракториста).

6. Положение о федеральной государственной информационной системе учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним определяет состав сведений, размещаемых во ФГИС УСМТ, круг лиц, которым будет предоставляться информация из реестров данной системы, порядок ведения данной системы, порядок доступа к информации, содержащейся во ФГИС УСМТ, и утверждается Правительством Российской Федерации.

7. Защита сведений, содержащихся во ФГИС УСМТ, и обработка персональных данных во ФГИС УСМТ осуществляется оператором данной системы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Паспорта самоходных машин и других видов техники

1. Паспорта самоходных машин и других видов техники оформляются и выдаются (электронные паспорта самоходных машин и других видов техники оформляются) в соответствии с актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

2. Выдача организациям - изготовителям самоходных машин и других видов техники бланков паспортов самоходных машин и других видов техники осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Глава 3. Техническое состояние и эксплуатация самоходных машин и других видов техники

Статья 10. Основные требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники

1. Техническое состояние самоходных машин и других видов техники должно обеспечивать их безопасную эксплуатацию.

2. Перечень требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, изготовленных и допущенных к эксплуатации до вступления в силу технических регламентов Таможенного союза, регулирующих вопросы безопасности самоходных машин и других видов техники, утверждается Правительством Российской Федерации.

3. Обязанность по поддержанию в технически исправном состоянии самоходных машин и других видов техники, находящихся в эксплуатации, возлагается на владельцев самоходных машин и других видов техники либо на лиц, эксплуатирующих самоходные машины и другие виды техники.

4. Владельцы самоходных машин и других видов техники в случаях, установленных Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", должны осуществлять обязательное страхование своей гражданской ответственности. Постановка на государственный учет самоходных машин и других видов техники, владельцы которых не исполнили указанную обязанность, не проводится. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев самоходных машин и других видов техники осуществляется только при условии проведения технического осмотра такой техники, предусмотренного настоящим Федеральным законом.

Статья 11. Техническое обслуживание и ремонт самоходных машин и других видов техники

1. Техническое обслуживание и ремонт самоходных машин и других видов техники в целях их содержания в исправном состоянии должны обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасную эксплуатацию такой техники.

2. Нормы, правила и процедуры технического обслуживания и ремонта самоходных машин и других видов техники устанавливаются заводами-изготовителями с учетом условий их эксплуатации.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и предоставляющие услуги по техническому обслуживанию и ремонту самоходных машин и других видов техники, обязаны обеспечивать их проведение в соответствии с установленными нормами и правилами.

Статья 12. Технический осмотр самоходных машин и других видов техники

Находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации самоходные машины и другие виды техники подлежат техническому осмотру в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.

Статья 13. Запрещение эксплуатации самоходных машин и других видов техники

1. Запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.

2. Запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники, владельцами которых не исполнена обязанность по страхованию своей гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники, не поставленных на государственный учет, а также эксплуатация самоходных машин и других видов техники гражданами, не имеющими при себе удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) или временного удостоверения на право управления самоходными машинами соответствующей категории, свидетельства о регистрации самоходной машины и других видов техники, свидетельства о прохождении технического осмотра.

4. Запрещение эксплуатации самоходных машин и других видов техники осуществляется решением должностного лица органа государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, принимаемым по результатам контрольно-надзорных мероприятий в соответствии с порядком организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники.

Статья 14. Медицинское обеспечение безопасной эксплуатации самоходных машин и других видов техники

1. К отношениям, связанным с осуществлением медицинского обеспечения безопасной эксплуатации самоходных машин и других видов техники, применяются положения Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

2. Форма медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у трактористов, машинистов и водителей самоходных машин (кандидатов в трактористы, машинисты и водители самоходных машин) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению самоходными машинами устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Статья 15. Основные положения, касающиеся допуска к управлению самоходными машинами

1. Допуск к управлению самоходными машинами осуществляется в соответствии с установленными категориями самоходных машин:

1) категория "А" - автомототранспортные средства, не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования либо имеющие максимальную конструктивную скорость 50 километров в час и менее:

I - внедорожные мототранспортные средства;

II - внедорожные автотранспортные средства, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число мест для сидения в которых, за исключением места водителя, не превышает 8;

III - внедорожные автотранспортные средства, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов (за исключением относящихся к категории "А IV");

IV - внедорожные автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие, за исключением места водителя, более 8 мест для сидения;

2) категория "В" - гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 киловатта;

3) категория "С" - колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 киловатта до 110,3 киловатта;

4) категория "D" - колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 киловатта;

5) категория "Е" - гусеничные машины с двигателем мощностью свыше 25,7 киловатта;

6) категория "F" - самоходные сельскохозяйственные машины.

2. Право на управление самоходными машинами подтверждается удостоверением тракториста-машиниста (тракториста) или временным удостоверением на право управления самоходными машинами соответствующих категорий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, выданными органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники (далее соответственно - удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), временное удостоверение на право управления самоходными машинами). Указанные удостоверения считаются действительными на территории Российской Федерации независимо от места выдачи.

3. Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) выдается лицу, прошедшему соответствующее профессиональное обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность, имеющей свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, и сдавшему экзамен на право управления самоходными машинами. Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) выдается на десять лет.

4. Временное удостоверение на право управления самоходными машинами выдается на два месяца лицу, которое было направлено организацией, осуществляющей образовательную деятельность, имеющей свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, для прохождения производственной практики в целях обеспечения безопасной эксплуатации самоходных машин в период прохождения практики.

5. Внесение сведений о выданном удостоверении тракториста-машиниста (тракториста) во ФГИС УСМТ или их направление во ФГИС УСМТ с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия осуществляется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники.

6. Типовые программы профессионального обучения трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, в соответствии с которыми организацией, осуществляющей образовательную деятельность, имеющей свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, разрабатываются соответствующие программы профессионального обучения, подготавливаются и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники.

7. Порядок выдачи организации, осуществляющей образовательную деятельность, свидетельства о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники.

8. Управление самоходными машинами на территории Российской Федерации на основании удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), предусмотренного настоящей статьей, осуществляется лицами, постоянно или временно проживающими либо временно пребывающими на территории Российской Федерации, независимо от наличия у них гражданства Российской Федерации.

9. Допускается обмен удостоверения на право управления самоходными машинами, выданного гражданину Российской Федерации, иностранному гражданину или лицу без гражданства в других государствах (далее - иностранное национальное удостоверение) на российское национальное удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) в случае и порядке, определенных Правительством Российской Федерации.

10. Не допускается управление самоходными машинами на основании иностранного национального удостоверения при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением самоходными машинами, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Статья 16. Основания прекращения действия права на управление самоходными машинами

1. Основаниями прекращения действия права на управление самоходными машинами являются:

1) истечение срока действия удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), временного удостоверения на право управления самоходными машинами;

2) выявленное в результате обязательного медицинского освидетельствования наличие медицинских противопоказаний или ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению самоходными машинами в зависимости от их категорий, назначения и конструктивных характеристик;

3) лишение права на управление транспортными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Возврат удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) или временного удостоверения на право управления самоходными машинами после утраты оснований прекращения действия права на управление самоходными машинами осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Глава 4. Региональный государственный контроль (надзор) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники и ответственность за нарушение требований законодательства о самоходных машинах и других видах техники

Статья 17. Региональный государственный контроль (надзор) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники

1. Региональный государственный контроль (надзор) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники является видом регионального государственного контроля (надзора) и осуществляется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

2. Предметами регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники являются:

1) соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, а также физическими лицами требований:

а) установленных Правительством Российской Федерации, к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники;

б) установленных актами, составляющими право Евразийского экономического союза, а также нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, к порядку выдачи и оформления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися изготовителями самоходных машин и других видов техники, паспортов самоходных машин и других видов техники, а также к порядку оформления электронных паспортов самоходных машин и других видов техники;

в) утвержденных актами Президента Российской Федерации, в отношении мобилизационной готовности самоходных машин и других видов техники, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также к создаваемым на военное время специальным формированиям в части их наличия и готовности к работе;

2) соблюдение физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, требований, установленных Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", к страхованию гражданской ответственности владельцев самоходных машин и других видов техники.

3. Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

4. Общие требования к организации и осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, запрещению эксплуатации самоходных машин и других видов техники устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Глава 5. Заключительные положения

Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин