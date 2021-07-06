Одобрен Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в статью 121 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 30, ст. 4203; N 45, ст. 6129; 2016, N 26, ст. 3848; 2017, N 1, ст. 1; 2018, N 1 ст. 1; N 53, ст. 8400; 2019, N 52, ст. 7761; 2020, N 14, ст. 1998; N 31, ст. 5001; 2021, N 1, ст. 2) следующие изменения:

1) часть 11 после слов "сделок с ним" дополнить словами ", отношений в области градостроительной деятельности (с учетом особенностей, предусмотренных частью 14 настоящей статьи)";

2) часть 12 признать утратившей силу;

3) дополнить частью 14 следующего содержания:

"14. До 1 января 2023 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя в порядке, предусмотренном частью 11 настоящей статьи, могут быть установлены особенности:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории;

2) выдачи градостроительных планов земельных участков и разрешений на строительство объектов капитального строительства при отсутствии правил землепользования и застройки, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

3) внесения изменений в разрешения на строительство объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых начаты до 31 декабря 2020 года, осуществления государственного строительного надзора в отношении этих объектов капитального строительства, выдачи разрешений на их ввод в эксплуатацию.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положений частей 11 и 14 статьи 121 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (в редакции настоящего Федерального конституционного закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин