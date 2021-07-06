Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года
Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года
Статья 1
Внести в статью 15.341 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2014, N 30, ст. 4224; 2016, N 27, ст. 4252) следующие изменения:
1) абзац первый после слов "страховой организации," дополнить словами "иностранной страховой организации,";
2) в примечании слова "сотрудник страховой организации," заменить словами "работник страховой организации или иностранной страховой организации,".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 22 августа 2021 года.
Президент Российской Федерации В. Путин