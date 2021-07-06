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06.07.2021 12:32
Рубрика: Культура

Альбом хитов АВВА установил рекорд в Топ-100 Великобритании

Текст: Александр Алексеев
Сборник лучших песен шведского квартета, получивший название ABBA GOLD: Greatest Hits, стал первым альбомом, находящимся в Топ-100 Великобритании уже 1000 недель. Этот двойной диск с 19 треками вышел еще в 1992 году. С тех пор он много лет занимал 1-е место в Топ-100, а в общей сложно провел в альбомном чарте 19 лет и 12 недель. Никому еще не удавалось такого. Только группе АВВА, распавшейся еще 11 декабря 1982 года.
Фото: SHAUN CURRY / AFP Фото: SHAUN CURRY / AFP
Фото: SHAUN CURRY / AFP

Альбом ABBA GOLD: Greatest Hits с тех пор был продан огромным тиражом в 5,61 миллиона копий - на "виниле", компакт-дисках, DVD, аудио-кассетах и в формате цифровых загрузок.

Фото: REUTERS
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Да, хорошей и простой, душевной мелодичной музыки, без использования компьютерных обработок и электронных лупов сейчас мало… Но завидный успех альбома связан и с мудрой маркетинговой политикой бывших участников группы АВВА.

В конце нулевых они спродюсировали мюзикл по своим хитам - Mamma Mia!, затем сняли на его основе одноименный фильм (и мюзикл, и киноленту можно было увидеть и в России, причем, перевод песен на русский язык делал Алексей Кортнев). А в апреле 2018 года объединились для записи новых песен. Потом началась подготовка мирового тура, в рамках которого квартет АВВА выходил бы на сцену в виде своих голограмм, но подыгрывали бы им реальные, живые музыканты…

Впрочем, эта идея оказалась слишком технологически сложной для шведских и английских программистов, да и дорогостоящей. И АВВА отменили гастроли. Несколько раз переносили и премьеры новых песен, не исполнив с тех пор ни одной.

Год назад СМИ уже с уверенностью написали, что АВВА наконец-то выпустит пять новых песен в 2021 году! Однако вскоре менеджер группы Йорел Хансер опровергла и это сообщение. А диск ABBA GOLD, кстати, в месяцы ожидания возвращения легенд продавался особенно успешно…

Между прочим

Вторые и третьи места занимают альбом Legend Боба Марли и первый сборник Greatest Hits (всего их вышло три) группы Queen. Они провели в Топ-100 соответственно 984 и 952 недели.

Культура Музыка Поп-музыка РГ-Видео Музыка с Александром Алексеевым

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