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Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
В соборе Св. Петра и Павла прозвучат "Маленькая органная книжечка" и "Органная месса" И. С. Баха, в Большом театре откроется "Русский салон", а в музее А.С. Пушкина переведут словосочетание puro flamenco с испанского на русский.
Фото: Фонд "Коллегиум Музикум" Фото: Фонд "Коллегиум Музикум"
Фото: Фонд "Коллегиум Музикум"

Кто играет: Александр Князев.

Что играет: И. С. Бах - избранные хоралы из "Маленькой органной книжечки" и "Органной мессы".

Почему идти: Концерт в Кафедральном соборе св. Петра и Павла обещает стать заметным событием музыкальной жизни: самый харизматичный российский органист исполнит самые важные произведения Баха в самом подходящем для этого месте. К исполнительской манере Александра Князева трудно отнестись почтительно-равнодушно. Особенно ярко его экспрессия проявляется в интерпретациях сочинений лейпцигского кантора. На этот раз присущие органисту громовые раскаты и тишайшие органные шепоты прозвучат в стенах старинного собора, где Князев широкими мазками - подобно средневековым художникам - нарисует баховскую картину мироздания.

Где, когда, сколько: Кафедральный собор Св. Петра и Павла; 10 июля; 1 300 - 4 200 руб.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Кто играет: Александр Гиндин, солисты оперы Большого театра Светлана Лачина, Анастасия Сорокина, Анна Шаповалова, Алина Черташ, Бехзод Давронов, Андрей Потатурин, Даниил Акимов.

Что играет: Романсы А. Варламова, А. Гурилева, М. Яковлева, П. Булахова, А. Даргомыжского, М. Глинки.

Почему идти: Некогда популярная камерная вокальная музыка русских композиторов XIX века сегодня редко звучит в концертных залах. Проект "Русский салон" пианиста Александра Гиндина и оперной труппы Большого театра призван возродить ушедшую традицию. Полные любви и нежности романсы заиграют новыми красками - в силу извечного своего обаяния и свежей интерпретации молодых солистов ГАБТ.

Где, когда, сколько: Бетховенский зал Государственного Большого театра России; 8 июля; 1 500 руб.

Фото: Фонд "Бельканто"

Кто играет: Ансамбль El Tebi flamenco.

Что играет: Традиционные мелодии и танцы фламенко.

Почему идти: Танец и музыка - отличный способ выразить весь спектр человеческих чувств, это известная аксиома. Когда речь идет о фламенко, она становится правилом. От концерта ансамбля El Tebi flamenco стоит ожидать особенно сильных эмоций. И заранее настроиться на то, что стиль puro flamenco - не лирика, которая "манит, ранит, обжигает", а музыка до предела отчаянная и душераздирающая. Ну и кроме музыки, конечно, подразумеваются танцы. Как на сцене, так и, возможно, в зрительном зале. Поскольку атмосфера на всех концертах El Tebi flamenco самая что ни на есть живая.

Где, когда, сколько: Государственный музей А.С. Пушкина; 11 июля (начало в 15.00); 1 600 - 2 200 руб.

Культура Музыка Гид-парк

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