Аналитический центр Синьхуа опубликовал доклад о политической позиции Коммунистической партии Китая

Аналитический центр Информационного агентства Синьхуа New China Research опубликовал в понедельник аналитический доклад "Народ в качестве шкалы - взгляд на политическую позицию Коммунистической партии Китая /КПК/ с точки зрения 100-летней борьбы". Документ приурочен к столетнему юбилею КПК.

КПК проделала путь от партии, насчитывавшей всего 50 с лишним членов, до крупнейшей в мире партии, состоящей из более 95 млн человек. Процесс развития КПК стал одним из наиболее примечательных политических феноменов 21-го века, говорится в докладе.

В докладе отмечается, что поскольку западные теории не в силах объяснить успехи КПК, ответы необходимо искать в теории и практике самой партии на основе новых исследовательских парадигм.

Доклад, с главной темой в виде "Страна - это народ, народ - это страна", а также основной линией в виде взаимоотношений КПК и китайского народа, состоит из таких разделов: "Почему китайский народ выбрал КПК?", "Как КПК представляет народ?" и "Какой вклад в прогресс человечества вносит КПК?".

В докладе отмечается, что КПК всегда пользуется поддержкой самых обширных народных масс. С помощью "осязаемой" для народа первоначальной миссии, правильно применяемой демократической системы, надежных отношений между партией и народом, а также "эффективного" механизма контроля, КПК инициировала процесс формирования теоретической системы с яркой спецификой и практических исследований.

11 ноября 2020 года, Лю Ин, первая слева и Хэ Чанлэ ,второй слева, отправили в сельскую местность для содействия борьбе с бедностью, вместе с местными кадровыми работниками несут дыни, посаженные жителями деревни Дунцинь, уезда Цунцзян, провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Фото: Синьхуа

В докладе подчеркивается, что с точки зрения политического прогресса человечества причина успеха КПК кроется в превращении Китая во все более процветающую и мощную страну, способную послужить другим государствам полезным ориентиром в области партийного строительства и государственного управления.

Составители доклада отмечают, что КПК не стремится экспортировать китайскую модель и не пытается убедить другие страны идти по ее стопам, добавляя, что секрет успеха КПК можно описать пятью английскими буквами ABCDE:

A /All For The People/ - Все для народа. Отстаивание интересов народа является основной политической позицией КПК. На протяжении 100 лет служение народу является отправной точкой и конечной целью всех действий КПК и ее институционального проектирования.

B /Blueprint Drawing/ - Разработка плана. Столетняя история КПК - это история непрерывной борьбы. КПК весьма преуспела в составлении долгосрочных стратегических планов, основанных на интересах народа. Она намечает цели на каждый этап развития и, словно молоток, забивающий гвоздь, прилагает неустанные усилия к осуществлению этих целей.

На аэрофотоснимке, сделанном 13 апреля 2019 года, запечатлен контейнерный причал бондовой зоны порта Циньчжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Фото: Синьхуа

C /Capacity Building/ - Укрепление потенциала. Управленческий потенциал КПК многогранен и охватывает все области деятельности. Работа партии по укреплению потенциала в области политики, идеологии, организации и стиля работы привлекают внимание всего мира.

D /Development Shared/ - Общедоступное развитие. КПК ведет исследования и разработку плана действий, направленного на стимулирование всеобщей зажиточности, чтобы все больше достигнутых результатов развития разделялись более справедливо среди всего народа. Кроме того, совместное строительство "Пояса и пути" и углубление сотрудничества Юг-Юг и другие инициативы в глобальном масштабе продвигают осуществление общедоступного развития и совместного развития.

E /Effective Governance/ - Эффективное управление. Будь то повседневное или же экстренное управление, Китай способен осуществить эффективную межрегиональную и межотраслевую концентрацию ресурсов: людей, технологий, материалов, финансов и тд.

26 мая 2020 года, эксперты из китайской медбригады позируют для совместного фото с местными медработниками во время борьбы с пандемией COVID-19 в Браззавиле. Фото: Синьхуа

Если посмотреть с точки зрения развития человеческой политической цивилизации, продвижение КПК создания сообщества единой судьбы человечества уже стало важной силой, отстаивающей мир и стабильность во всем мире и стимулирующей прогресс человеческой цивилизации, а также получает признание народов все большего числа стран. Выдвинутая КПК концепция о сообществе единой судьбы человечества является важным теоретическим новаторством, которое преодолевает межгосударственные, расовые и системные различия, совершенствует систему глобального управления, способствует долгосрочному прогрессу человеческого общества, а также соответствует коренным интересам и всеобщим ожиданиям международного сообщества, говорится в докладе.

Путем создания сообщества единой судьбы человечества в трех направлениях: совместное строительство мира, развитие на благо всех, взаимообучение между цивилизациями, КПК нашла пути для решения многочисленных вызовов, стоящих перед мировым сообществом, и формирования сообщества единой судьбы человечества, указывается в докладе.