Asahi: Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет без зрителей

Церемонии открытия и закрытия Летних Олимпийских игр в Токио пройдут без зрителей. Решение об этом уже принято.

По данным издания The Asahi, организаторы Игр и власти Японии приняли решение о том, что церемонию открытия смогут посетить только VIP-гости, а простых болельщиков из-за угрозы распространения коронавируса на трибуны не пустят. Общее число гостей будет менее запланированных ранее 10 тысяч.

Сейчас данный вопрос находится на финальной стадии согласования. Официально о решении должны объявить 8 июля. В четверг все эти вопросы будут обсуждаться на переговорах, в которых примут участие глава МОК Томас Бах, мэр Токио, представители оргкомитета Игр.

Помимо этого, организаторы хотят запретить посещение соревнований болельщикам после 21:00 по местному времени. Вместимость арен в утренние и дневные часы не превысит половины от общего количества мест.