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Рубрика: В мире

Asahi: Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет без зрителей

Текст: Максим Домчев
Церемонии открытия и закрытия Летних Олимпийских игр в Токио пройдут без зрителей. Решение об этом уже принято.
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

По данным издания The Asahi, организаторы Игр и власти Японии приняли решение о том, что церемонию открытия смогут посетить только VIP-гости, а простых болельщиков из-за угрозы распространения коронавируса на трибуны не пустят. Общее число гостей будет менее запланированных ранее 10 тысяч.

Фото: REUTERS/Issei Kato
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Сейчас данный вопрос находится на финальной стадии согласования. Официально о решении должны объявить 8 июля. В четверг все эти вопросы будут обсуждаться на переговорах, в которых примут участие глава МОК Томас Бах, мэр Токио, представители оргкомитета Игр.

Помимо этого, организаторы хотят запретить посещение соревнований болельщикам после 21:00 по местному времени. Вместимость арен в утренние и дневные часы не превысит половины от общего количества мест.

В мире Восточная Азия Япония Спортивные организации МОК Олимпиада в Токио Пандемия коронавируса COVID-19

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