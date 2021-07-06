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Atari сосредоточится на выпуске игр для ПК и консолей

Текст:   Иван Черноусов
06.07.2021,  
16:24
Фото: AP Photo/Eckehard Schulz Фото: AP Photo/Eckehard Schulz
Фото: AP Photo/Eckehard Schulz

Atari объявила о том, что будет выпускать премиум-игры для ПК и консолей. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

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Разработкой новых игр займется подразделение Atari Gaming. Кроме того, компания продаст или закроет такие мобильные проекты, как RollerCoaster Tycoon Stories, Crystal Castles, Castles & Catapults, Ninja Golf и Atari Combat: Tank Fury.

Ранее компания планировала делать игры для консоли Atari VSC, мобильные игры и игры для ПК и консолей, но пересмотрела стратегию в пользу высокобюджетных проектов на популярных платформах.