Atari сосредоточится на выпуске игр для ПК и консолей

Atari объявила о том, что будет выпускать премиум-игры для ПК и консолей. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Разработкой новых игр займется подразделение Atari Gaming. Кроме того, компания продаст или закроет такие мобильные проекты, как RollerCoaster Tycoon Stories, Crystal Castles, Castles & Catapults, Ninja Golf и Atari Combat: Tank Fury.

Ранее компания планировала делать игры для консоли Atari VSC, мобильные игры и игры для ПК и консолей, но пересмотрела стратегию в пользу высокобюджетных проектов на популярных платформах.