Беларусь объявила о сокращении до минимума посольства Литвы

Из-за недружественных действий Вильнюса Беларусь сократит до минимума дипломатическое представительство Литвы, сообщили в МИД РБ.

Во вторник в белорусский МИД была вызвана временный поверенный в делах Литвы Аста Андияускене в связи "с систематическими недружественными действиями литовских властей, грубо нарушающих Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой".

Белорусская сторона указал на категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса т. н. Белорусского демократического представительства в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом.

В этой связи до временного поверенного в делах доведена информация о решении Беларуси сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы на период до отмены вчерашней и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Минском, передает ТАСС.