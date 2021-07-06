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06.07.2021 12:46
Рубрика: Общество

Более половины выпускников вузов хотят получать 25-55 тысяч рублей

Текст: Мария Агранович
Большинство выпускников российских вузов рассчитывают после диплома на зарплату в 25-55 тысяч рублей в месяц. Такие данные привел гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, представляя результаты опроса "Портрет выпускника - 2021".

Согласитесь, ожидания не столь амбициозные, но для старта карьеры это, возможно, и к лучшему. Однако есть небольшое число (7%) тех, кто сразу после окончания учебы настолько уверен в себе и своей квалификации, что ждет от работодателей не менее 100 тысяч рублей в месяц, а то и выше. Еще 15% оценивают свою квалификацию сразу после диплома в 56-85 тысяч рублей в месяц. Интересно, что особых отличий в зарплатных ожидания выпускников бакалавриата и магистратуры нет.

Фото: iStock
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Опрос более 10 тысяч российских студентов, из которых половина - выпускники этого года, провели президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Министерство науки и высшего образования в рамках Всероссийского студенческого выпускного. Что еще стало известно?

Сразу после окончания вуза большинство выпускников планирует учиться дальше: среди бакалавров таких 38%, среди магистров - 27%. Еще треть будут устраиваться на работу по найму, 6% собираются открывать свое дело, 4% уйдут во фриланс.

"Но жизнь - это не только работа, но и хобби, и, конечно, друзья, семья и любовь, - отметил Алексей Комиссаров. - Так, большинство выпускников (71%) участвовали во внеучебной студенческой жизни. Также 81% ребят рассказали, что нашли друзей в вузе, а четверть - даже свою вторую половину.

Традиционно в студенческих опросах есть пункт про суеверия и приметы: кто из нас не махал зачеткой в окне перед экзаменом? Или шел "сдаваться" с немытой головой, чтобы не смыть знания?

Но среди современных студентов в приметы верят меньше половины опрошенных - 42%. А те, кто все же им верит и следует (26%), чаще всего просят своих родных и знакомых ругать их во время экзаменов, не моют голову перед экзаменом и кладут монетку в ботинок.

И на "закуску" ребят попросили ответить, что они считают самой вкусной студенческой едой. В лидерах оказались пицца, выпечка и мясные котлеты.

"Именно поэтому выдающиеся выпускники 2021 - победители проектов платформы "Россия - страна возможностей" - совместно с фудблогером TikTok, наставником проекта "ТопБЛОГ" Антоном Суриным создадут уникальный рецепт "Студенческой пиццы". Она попадет в меню ресторанов-участников проекта "Мастера гостеприимства" и будет продаваться со скидкой всем, кто предъявит студенческий билет", - уточнил Алексей Комиссаров.

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