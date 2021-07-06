Новости

Великобританию назвали возможным рассадником новых мутаций COVID-19 17:36
Тульским строителям вернули миллионные долги по зарплате 17:36
Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян 17:32
В Moet Hennessy прокомментировали поставки шампанского в РФ 17:26
Виктор Сухоруков ушел из Театра Моссовета 17:22
В Госдуме призвали сократить зарплаты футболистов 17:14
Большинство немцев недовольны работой "большой коалиции" 17:12
Creta вернулась, Karoq догоняет RAV4: топ-10 самых популярных SUV в июне 17:00
Минпромторг покажет прототипы водородных автобусов 16:45
Ученые зафиксировали мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце 16:42
Музаев: Рособрнадзор готов обсуждать конструктивные предложения по ЕГЭ 16:27
Часть разбившегося Ан-26 оказалась в воде, на место прибудут водолазы 16:26
Atari сосредоточится на выпуске игр для ПК и консолей 16:24
Министр транспорта и глава Росавиации вылетают на Камчатку 16:21
Умерла актриса Любовь Альбицкая 16:10
Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России напряженная 16:03
МЧС приготовилось к эвакуации жителей Медногорска из зоны пожара 15:59
Видео: На ямальской трассе подрались медвежата 15:55
МВД назвало заказным нападение на тамбовского активиста 15:51
МИД Беларуси дал жесткий ответ на санкционную политику Запада 15:49
В Туапсе возбудили дело из-за гибели трех человек после суперливня 15:43
Рособрнадзор: ЕГЭ на 400 баллов в этом году сдал один человек 15:42
Минздрав: До 850 тысяч человек в день прививаются от COVID-19 в России 15:40
В США 150 человек стали жертвами перестрелок за длинные праздничные выходные 15:39
Мурашко сообщил о заявлениях на регистрацию иностранных вакцин в РФ 15:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
В "РГ" обсудят метастазы при раке молочной железы
В "РГ" обсудят метастазы при раке молочной железы
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
06.07.2021 17:12
Рубрика: В мире

Большинство немцев недовольны работой "большой коалиции"

Текст: Юрий Ершов

Берлинский институт изучения общественного мнения Civey по заказу еженедельника Spiegel накануне сентябрьских выборов в бундестаг выяснил, что сейчас более двух третей населения Германии недовольны работой третьей кряду большой коалиции социал-демократов и христианских демократов.

Фото: Николай Филяков/ РИА Новости
Кандидата в канцлеры Германии от "Зеленых" обвинили в плагиате

Среди опрошенных работниками института граждан только каждый третий высказался одобрительно о работе нынешнего правительства страны. Причем, что неудивительно, это в основном сторонники правящих партий - ХДС, ХСС и СДПГ. Причем таких респондентов насчитывается на данный момент 53-55%.

А вот среди приверженцев оппозиции картина совершенно иная. Более 70% симпатизирующих "зеленым" граждан считают деятельность четвертого во главе с канцлером Ангелой Меркель неудовлетворительной. Больше противников только в стане Альтернативы для Германии - свыше 95%.

Если брать возрастные группы, то выясняется, что пожилое население - 65 лет и старше - терпимее относятся к промахам правительства, чем, скажем, молодежь. Например, в группе избирателей от 18 до 29 лет 65% однозначно недовольны берлинским кабинетом.

Так что на сегодня, заключает Spiegel, большой вопрос: смогут ли нынешние партнеры по "большой коалиции" вновь сформировать правительство Германии? Ведь проведенный на прошлой неделе опросу издания показал, что голосовать за ХДС, ХСС и СДПГ вместе взятых готовы всего 46% избирателей.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Мурашко сообщил о заявлениях на регистрацию иностранных вакцин в РФ
В Абхазии унесло в море туристку из Петербурга с тремя детьми
МИД РФ: Устраивающие провокации в Черном море страны "получат по носу"
В 2024 году средний размер пенсии в России превысит 20 тысяч рублей
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Видео: Какие новинки показали на выставке MILEX-2021 в Минске