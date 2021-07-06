Большинство немцев недовольны работой "большой коалиции"

Берлинский институт изучения общественного мнения Civey по заказу еженедельника Spiegel накануне сентябрьских выборов в бундестаг выяснил, что сейчас более двух третей населения Германии недовольны работой третьей кряду большой коалиции социал-демократов и христианских демократов.

Среди опрошенных работниками института граждан только каждый третий высказался одобрительно о работе нынешнего правительства страны. Причем, что неудивительно, это в основном сторонники правящих партий - ХДС, ХСС и СДПГ. Причем таких респондентов насчитывается на данный момент 53-55%.

А вот среди приверженцев оппозиции картина совершенно иная. Более 70% симпатизирующих "зеленым" граждан считают деятельность четвертого во главе с канцлером Ангелой Меркель неудовлетворительной. Больше противников только в стане Альтернативы для Германии - свыше 95%.

Если брать возрастные группы, то выясняется, что пожилое население - 65 лет и старше - терпимее относятся к промахам правительства, чем, скажем, молодежь. Например, в группе избирателей от 18 до 29 лет 65% однозначно недовольны берлинским кабинетом.

Так что на сегодня, заключает Spiegel, большой вопрос: смогут ли нынешние партнеры по "большой коалиции" вновь сформировать правительство Германии? Ведь проведенный на прошлой неделе опросу издания показал, что голосовать за ХДС, ХСС и СДПГ вместе взятых готовы всего 46% избирателей.