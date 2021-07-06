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06.07.2021 09:00
Рубрика: Культура

Чего мы не знали о Рэмбо: Сильвестру Сталлоне - 75

Текст: Инга Бугулова
День рождения 6 июля празднует Сильвестр Сталлоне - любимцу зрителей и герою культовых боевиков исполняется 75 лет. "Российская газета" собрала несколько любопытных фактов об известном актере, сценаристе и продюсере, о которых вы вряд ли слышали.

1. Предки из Одессы. Многие знают, что Сильвестр Сталлоне имеет итальянские корни, но тот факт, что его предки по материнской линии жили в Одессе малоизвестен. Семейные архивы берегут память о бабушке Розе Гитель Лабович, жившей на Старопортофранковской улице и уехавшей с семьей в 1888 году в США. А в 1921 году в Вашингтоне родилась мать Сильвестра - Жаклин. Она, кстати, не раз приезжала на историческую родину, собирался с ней и сын, однако занятость на съемках не позволила этому путешествию состояться.

Фото: kinopoisk.ru
Сильвестр Сталлоне не появится в третьем спин-оффе "Рокки"

2. Сталлоне - художник. Еще в юности, до своего восхождения на кинематографический Олимп, Сильвестр Сталлоне намеревался быть художником. Причем не любителем, а профессионалом: он прошел обучение в Швейцарии и вот уже почти пять десятилетий серьезно занимается живописью. И вовсе не "в стол" - сегодня его картины стоят не меньше ролей в фильмах, а выставки проходят по всему миру. В 2013 году актер представил свои работы в Русском музее в Петербурге. По словам Сталлоне, первым художником, который впечатлил его, был Марк Шагал.

3. Спортзал на свалке. Сталлоне увлекся спортом еще будучи мальчишкой, однако ходить в спортзал из-за нехватки денег он не мог. В итоге под силовые снаряды он приспосабливал разный тяжелый хлам, который находил на свалке. Недавно актер опубликовал в своем Instagram архивное фото, на котором он держит над головой мужчину: "Хороший друг прислал мне эту старую фотографию, на ней мне 19 лет. Забавно, когда я не мог пойти в тренажерный зал, я поднимал что-нибудь, просто чтобы потренироваться. Сумасшедший, правда?", - подписал пост Сталлоне.

4. Мерседес за сборы "Рокки". Сталлоне вспоминал: "Когда я увидел полностью сведенный вариант "Рокки", я сказал продюсерам, что он соберет 100 миллионов долларов. Продюсеры сказали: "Если он принесет такие деньги, мы купим тебе любую машину на земле". И я получил свой Mercedes 450 SEL". Эту роль актер по-настоящему любит и называет самым честным своим творением: "Я продолжаю твердить: я больше чем Рокки. Но правда в том, что это не так. Я хотел бы быть хотя бы половиной его".

5. Сталлоне не считает себя красивым. Актера не раз признавали секс-символом, но сам он так говорит о себе: "Я не красив. Глаза свисают, рот и зубы кривые, голос как у умирающего мафиози, но как-то это все работает". На самом деле характерное выражение лица с кривой улыбкой - результат осложнений во время родов. Акушерам пришлось использовать специальный инструмент, которым они повредили нервы лица. В результате чего Сильвестр получил частичный паралич губ, языка и подбородка. Отсюда и смазанная речь. А еще мало кто знает, что Сталлоне левша.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Сильвестр Сталлоне

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