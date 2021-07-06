Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 28

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома в американском Серфсайде, что в штате Флорида, выросло до 28. Об этом сообщила Даниэлла-Ливайн Кава, глава округа Майами-Дейд.

"После сноса уцелевшей части высотки на место обрушения вернулись поисковые бригады и техника. Работы осложняет погода - спасателям приходится периодически останавливать свою работу на время грозы", - цитирует главу округа ТАСС.

Напомним, высотный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. Судьба 117 человек до сих пор остается неизвестной.