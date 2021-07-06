Цифровизацию бизнеса в России ускорит промышленный интернет вещей

Отечественная цифровая платформа для промышленных предприятий на базе технологии промышленного интернета вещей стала одной из инновационных разработок, которую представила ГК "Цифра" на международной выставке "Иннопром-2021". О том, как она создавалась и где применяется, "РГ" рассказал ее генеральный директор Игорь Богачев.

"Это серьезный программный продукт, в который мы вложили три года исследований и труд 150 разработчиков, которые продолжают заниматься только развитием платформы. Это процесс сложный, долгий и затратный. Сейчас крайне важно делать то, что будет востребовано предприятиями: решать их задачи. В России нашим решением пользуется уже 20 компаний. Они точно реализуют свою стратегию цифровизации намного быстрее и успешнее, чем они бы делали это без таковой", - отметил руководитель.

Кроме соотечественников, внедрением индустриальной платформы интересуются за рубежом. Например, сейчас "Цифра" ведет проект по цифровизации швейцарского производителя нефтегазового оборудования, заводы которого локализованы в четырех странах мира - Китае, Мексике, Индии и России.

"Наши программные решения позволят им стать более эффективными: повысят коэффициент технической готовности оборудования и скорость выпуска конечной продукции, позволят сократить простой оборудования в несколько раз", - отметил Игорь Богачев.

Полностью интервью с руководителем ГК "Цифра" Игорем Богачевым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".