Попытки героизации пособников нацистов на Украине раскритиковал депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива. Такие действия являются частью "гибридной войны со стороны Запада" с целью уничтожения славянских народов, написал он в своем Telegram-канале.

"Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада - расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла", - написал он.

Группа депутатов Верховной Рады предложила на государственном уровне отметить восьмидесятилетие создания "Украинской повстанческой армии" (организация запрещена в России) и присвоить звание героя Украины националисту Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть такое звание Степану Бандере и Роману Шухевичу.

По словам Кивы, героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны. В условиях внутреннего военного конфликта это приведет к окончательному развалу Украины.

Представитель оппозиции отметил, что "именно эту задачу" выполнял бывший президент Украины Петр Порошенко, а теперь этим занимается стоящий у руководство страны Владимир Зеленский. Ему помогают марионеточные силы, пришедшие к власти в Киеве после переворота в 2014 году.

К своему посту депутат приложил фотографии Шухевича в военной форме фашистской Германии и генерал-майора вермахта Рейнхарда Гелена, который возглавлял разведку Восточного фронта во время Великой Отечественной войны.