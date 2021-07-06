Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 301-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 30, ст. 3599; 2009, N 11, ст. 1261; N 30, ст. 3735; 2011, N 1, ст. 54; N 25, ст. 3530; 2013, N 52, ст. 6971, 6980; 2014, N 26, ст. 3386; 2016, N 1, ст. 75; 2018, N 24, ст. 3415; N 52, ст. 8100; N 53, ст. 8464; 2021, N 18, ст. 3056; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 11 июня, N 0001202106110047) следующие изменения:

1) статью 21 изложить в следующей редакции:

"Статья 21. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации, снос, ликвидация и консервация объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются при использовании лесов в целях:

1) осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых;

2) строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создания и расширения территорий морских и речных портов, строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений;

3) строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов;

4) создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры;

5) осуществления рекреационной деятельности;

6) осуществления религиозной деятельности.

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях иных категорий, на которых расположены леса, допускаются в случаях, определенных другими федеральными законами в соответствии с целевым назначением этих земель.

3. При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, вводе в эксплуатацию и выводе из эксплуатации объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, используются в первую очередь земли, не занятые лесными насаждениями, а также земли, занятые лесными насаждениями, указанными в части 3 статьи 29 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим Кодексом.

4. Сплошные рубки лесных насаждений для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях, предусмотренных пунктами 4 - 6 части 1 настоящей статьи, не допускаются.

5. В целях, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 настоящей статьи (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ), допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов.

6. В защитных лесах предусмотренные частью 5 настоящей статьи выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в целях, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 настоящей статьи, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Объекты капитального строительства, связанные с организацией указанной в пункте 1 части 1 настоящей статьи деятельности, по истечении сроков выполнения соответствующих работ подлежат сносу, консервации или ликвидации в соответствии с законодательством о недрах.

8. Объекты капитального строительства, не связанные с созданием лесной инфраструктуры и являющиеся гидротехническими сооружениями, по окончании срока их эксплуатации подлежат сносу, консервации или ликвидации в соответствии с водным законодательством и законодательством о безопасности гидротехнических сооружений.

9. Земли, которые использовались для строительства, реконструкции, капитального ремонта или эксплуатации объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации.

10. Перечень объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, утверждается Правительством Российской Федерации для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов.

11. При использовании лесов не допускаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, отнесенных в соответствии с федеральными законами к жилым домам.

12. Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного строительства, реконструкции указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства и определенные с учетом видов использования лесов требования к таким объектам, за исключением линейных объектов, утверждаются Правительством Российской Федерации.";

2) дополнить статьей 211 следующего содержания:

"Статья 211. Возведение и эксплуатация некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры

1. Возведение и эксплуатация некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются в случаях использования лесов в целях, предусмотренных частью 1 статьи 21 настоящего Кодекса, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Для возведения некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не допускаются сплошные рубки лесных насаждений (за исключением случая использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, если возведение таких строений, сооружений для указанной цели не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации), а при использовании лесов в соответствии со статьей 41 настоящего Кодекса не допускаются также выборочные рубки лесных насаждений.

3. Перечень некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов утверждается Правительством Российской Федерации.";

3) в части 1 статьи 25:

а) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создание и расширение морских и речных портов, строительство, реконструкция и эксплуатация гидротехнических сооружений;";

б) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14) создание и эксплуатация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры;";

4) статью 41 изложить в следующей редакции:

"Статья 41. Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности

1. Леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности, представляющей собой деятельность, связанную с оказанием услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан.

2. Рекреационная деятельность в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.

3. На части площади, не превышающей 20 процентов площади предоставленного для осуществления рекреационной деятельности лесного участка, общей площадью, не превышающей одного гектара и не занятой лесными насаждениями, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства для оказания услуг в сфере туризма, развития физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, а также возведение для указанных целей некапитальных строений, сооружений, предусмотренных перечнем объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, и перечнем некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, указанными в части 10 статьи 21 и части 3 статьи 211 настоящего Кодекса.

4. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается осуществлять благоустройство соответствующих лесных участков.

5. При осуществлении в лесах деятельности, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, не допускается размещение объектов, являющихся местами жительства физических лиц.

6. На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.

7. Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в аренду.

8. Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

5) статью 44 изложить в следующей редакции:

"Статья 44. Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создания и расширения территорий морских и речных портов, строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений

1. Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создания и расширения территорий морских и речных портов, строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений осуществляется в соответствии со статьей 21 настоящего Кодекса.

2. Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создания и расширения территорий морских и речных портов, строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений в соответствии с водным законодательством.

3. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в соответствии со статьей 9 настоящего Кодекса для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создания и расширения территорий морских и речных портов, строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений.";

6) статью 46 изложить в следующей редакции:

"Статья 46. Использование лесов для создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры

1. Использование лесов для создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с созданием объектов переработки древесины и иных лесных ресурсов, производством продукции из них.

2. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в аренду для создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.

3. В случае, если федеральными законами допускаются осуществление переработки древесины и иных лесных ресурсов, производство продукции из них федеральными государственными учреждениями, лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться этим учреждениям для указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование.

4. Правила использования лесов для создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

7) статью 89 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Органы, указанные в частях 2-4 настоящей статьи, не менее чем на пятнадцать календарных дней размещают на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекты освоения лесов, предусматривающие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и эксплуатацию объектов капитального строительства, в целях, предусмотренных частью 1 статьи 21 настоящего Кодекса, в срок не позднее трех рабочих дней со дня их получения для проведения государственной или муниципальной экспертизы и направляют такие проекты освоения лесов в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.";

8) в части 3 статьи 111 цифры "51" заменить цифрой "6";

9) в статье 113:

а) в пункте 2 слова "и пчеловодства" заменить словами ", пчеловодства и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)";

б) пункт 4 после слов "за исключением" дополнить словами "велосипедных и беговых дорожек,";

10) в пункте 5 части 2 статьи 114 слова "и эксплуатация" исключить, после слов "за исключением" дополнить словами "велосипедных и беговых дорожек и";

11) часть 2 статьи 115 после слов "за исключением" дополнить словами "велосипедных и беговых дорожек,";

12) пункт 5 части 2 статьи 116 изложить в следующей редакции:

"5) строительство объектов капитального строительства, за исключением велосипедных и беговых дорожек и гидротехнических сооружений.";

13) в части 4 статьи 119:

а) в пункте 1 цифры "51" заменить цифрой "6";

б) в пункте 2 слова "и пчеловодства" заменить словами ", пчеловодства и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)";

14) статью 121 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, возведение и эксплуатация некапитальных строений, сооружений в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, осуществляются в соответствии с правовым режимом земель обороны и безопасности.".

Статья 2

Внести в статью 11 Федерального закона от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5276; 2006, N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 21, ст. 2455; 2009, N 11, ст. 1261; N 52, ст. 6416; 2011, N 13, ст. 1688) следующие изменения:

1) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:

"1. Если иное не предусмотрено частью 3 настоящей статьи, перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий разрешается в случае:";

2) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Перевод земельных участков из состава земель лесного фонда, предоставленных в пользование для осуществления рекреационной деятельности в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, в земли других категорий запрещается.".

Статья 3

Часть 5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 21; N 52, ст. 5498; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 48, ст. 6246; 2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4563, 4572, 4591; N 49, ст. 7015, 7042; 2012, N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст. 873; N 52, ст. 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 26, ст. 3377; N 43, ст. 5799; 2015, N 1, ст. 86; N 29, ст. 4342; N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 79; N 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4303, 4306; N 52, ст. 7494; 2017, N 27, ст. 3932; N 31, ст. 4766, 4767; 2018, N 1, ст. 91; N 32, ст. 5105, 5123, 5133, 5134, 5135; 2019, N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4442; N 52, ст. 7790; 2020, N 29, ст. 4512; N 31, ст. 5013, 5023; 2021, N 1, ст. 33, 44; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 11 июня, N 0001202106110081) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41) объектов капитального строительства, расположенных на землях лесного фонда, которые допускаются к строительству на них при использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности, в соответствии с лесным законодательством - органом государственной власти субъекта Российской Федерации, утвердившим положительное заключение государственной экспертизы проекта освоения лесов;".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5279; 2008, N 30, ст. 3597, 3599; 2017, N 31, ст. 4766, 4829; 2018, N 53, ст. 8464; 2021, N 15, ст. 2446) следующие изменения:

1) дополнить статьей 84 следующего содержания:

"Статья 84

Положения части 3 статьи 41 Лесного кодекса Российской Федерации в части допустимости строительства, реконструкции, эксплуатации на части площади лесного участка, предоставленного для осуществления рекреационной деятельности, объектов капитального строительства для оказания услуг в сфере туризма, развития физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, размещения для указанных целей некапитальных строений, сооружений применяются к лесным участкам, предоставленным в аренду или постоянное (бессрочное) пользование после 1 января 2022 года.";

2) статью 9 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Требования части 11 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации не применяются при использовании лесов в целях осуществления религиозной деятельности в соответствии со статьей 47 Лесного кодекса Российской Федерации.".

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин