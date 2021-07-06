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6 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8497)

Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 293-ФЗ "О внесении изменений в статью 171[1] Уголовного кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 1 июля 2021 г.
Опубликован 6 июля 2021 г.
Вступает в силу 1 декабря 2021 г.

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в статью 171[1] Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 1999, N 28, ст. 3491; 2015, N 1, ст. 83; 2016, N 27, ст. 4258) следующие изменения:

1) абзац первый части первой после слов "настоящей статьи)," дополнить словами "либо производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров,";

2) абзац первый части третьей после слов "настоящей статьи)," дополнить словами "либо производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт продовольственных товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров,".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин