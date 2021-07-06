Доллар поднялся выше 74 рублей впервые с мая

Российский рубль ускорил падение - доллар впервые с мая поднялся выше 74 рублей. По данным Мосбиржи, к вечеру 6 июля американская валюта торгуется на уровне 74,14 рубля, набрав 68 копеек.

Евро подорожал на 53 копейки и стоит 87,69 рубля. Рубль, как отмечает РИА Новости, падает вслед за нефтью. Баррель марки Brent подешевел на 2,1%, и торгуется по 75,5 доллара.

При этом накануне Brent побила рекорд по стоимости за почти три года, поднявшись до 77,83 доллара за баррель. Рост произошел на фоне отмены встречи ОПЕК+, однако был довольно кратковременным, и сегодня нефть отметилась падением.