"Единая Россия" подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

"Единая Россия" подала в Центризбирком документы для регистрации своих кандидатов на сентябрьские выборы в Государственную Думу. В 13 коробках поместились 53 папки и почти 28 тысяч страниц документов. "Наши списки объединили самых разных людей, людей неравнодушных, небезразличных к тому, как будет жить и развиваться наша страна в следующие пять лет", - подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Турчак напомнил, что всего у ЕР более 600 кандидатов. "Это люди самых разных профессий: учителя, врачи, волонтеры, действующие депутаты Госдумы. Мы - единая команда, нас объединяет забота о нашей стране, забота о наших избирателях. Нам есть, что сказать людям, есть, чем отчитаться за пять лет работы нашей фракции. Сейчас мы вместе с людьми формируем народную программу, с которой пойдем на выборы в этом году", - сказал он.

Предвыборный съезд "Единой России" 19 июня утвердил кандидатов от партии. В федеральный список включили 394 фамилии, по одномандатным избирательным округам от партии выдвигаются 219 человек.