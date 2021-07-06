Эксперты назвали 7 самых здоровых продуктов во время пандемии

Эксперты в области здравоохранения назвали 7 самых здоровых продуктов, которые стоит есть прямо сейчас. Они борются с болезнями, улучшают иммунную функцию, которая ослабевает во время инфицирования, поддерживают настроение и способствуют снижению веса.

Первые в мире олимпийцы около 776 года до нашей эры были награждены кувшинами оливкового масла за свои спортивные подвиги. И сегодняшние эксперты в области здравоохранения считают не менее ценным регулярное употребление "жидкого золота", отмечает портал eatthis.com. Регулярное употребление оливкового масла первого отжима - мононенасыщенного жира, характерного для средиземноморской диеты, связано с низким уровнем заболеваемости раком, сердечными заболеваниями, проблемами, связанными с ожирением, а также с более низким риском инсульта. Недавнее исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, показало, что у группы лиц, которая, имела высокую склонность к ожирению, и придерживалась средиземноморской диеты, богатой оливковым маслом, было зафиксировано снижение риска метаболического синдрома на 35 процентов. Исследования показали, что олеиновая кислота в оливковом масле может уменьшить жир на животе.

Чечевица была частью рациона человека еще около 13 тысяч лет назад. Это недорогая форма вегетарианского белка и клетчатки, которую эксперты в области здравоохранения советуют употреблять ослабленному инфекцией человеку за ее способность уменьшать воспаление, снижать уровень холестерина, способствовать метаболизму жиров и снижать аппетит. Исследование показало, что диета, богатая продуктами, стабилизирующими уровень сахара в крови, такими как чечевица, может уменьшить воспаление, связанное с заболеванием, на 22 процента.

Новое научное исследование показывает, что горсть грецких орехов содержит почти в два раза больше антиоксидантов, борющихся с болезнями, чем эквивалентное количество любого другого ореха. Как один из лучших диетических источников противовоспалительных жирных кислот омега-3, грецкие орехи особенно полезны для сердца. Исследование, опубликованное в журнале Американского колледжа кардиологии, показало, что употребление грецких орехов один или несколько раз в неделю снижает риск общих сердечно-сосудистых заболеваний на 19 процентов и риск ишемической болезни сердца на 23 процента.

Овес богат растворимой клетчаткой, называемой бета-глюканом, и противовоспалительным соединением авенантрамид, которые вместе помогают предотвратить проблемы со здоровьем, связанные с ожирением, включая болезни сердца и диабет. Одно десятилетнее исследование, опубликованное в Американском журнале общественного здравоохранения, показало, что употребление одной порции овсянки (1 чашка) два-четыре раза в неделю привело к снижению риска диабета 2 типа на 16 процентов. Второе исследование показало, что три порции цельнозерновых продуктов в день, включая овес, так же эффективны, как и лекарства для снижения кровяного давления, снижая риск сердечных заболеваний на 15 процентов всего за 12 недель. Наконец, исследование университета штата Колорадо показало, что овес снижает уровень "плохого" холестерина ЛПНП более эффективно, чем злаковые культуры.

Пучок кресс-салата, который из-за наличия в своем составе горчичных масел, способен добавить пикантности любым блюдам, будь то салат или овощное рагу, содержит всего четыре калории. В отчете об исследовании, опубликованном Центрами по контролю за заболеваниями (CDC) США, в котором 47 фруктов и овощей оценивались по количеству 17 питательных веществ, борющихся с болезнями, кресс-салат занимает первое место. Грамм этой зелени с мягким вкусом и цветочным оттенком содержит в четыре раза больше бета-каротина, чем яблоко, и колоссальные 238 процентов от дневной рекомендованной дозы витамина К на 100 граммов - двух компонентов, которые сохраняют кожу влажной и молодой. Результаты исследования, опубликованного в Американском журнале клинического питания, показали, что ежедневная доза в 85 граммов сырого кресс-салата (это примерно две чашки) может снизить повреждение ДНК, связанное с раком, на 17 процентов.

Исследование показало, что 75 граммов красного яблока с кожицей (эквивалент двух яблок среднего размера) снижают уровень "плохого" холестерина на 23 процента по сравнению с эквивалентной порцией чернослива, который, как известно, богат клетчаткой. На самом деле в кожуре содержатся полифенолы - неперевариваемые соединения, способные делать многое, от стимулирования роста дружественных бактерий в кишечнике, которые способствуют снижению веса, до снижения уровня холестерина.

Наконец, седьмым из самых здоровых продуктов являются помидоры, которые особенно богаты ликопином - антиоксидантом, содержание которого, в отличие от большинства питательных веществ в свежих продуктах, увеличивается после приготовления и обработки. Недавнее исследование показало, что у мужчин, которые едят более 10 порций помидоров в неделю, риск развития рака простаты оказался на 18 процентов ниже. Еще одно исследование показало, что диета, богатая томатами, может помочь защитить женщин в постменопаузе от рака груди за счет повышения уровня адипонектина - гормона, участвующего в регулировании уровня сахара и жира в крови.