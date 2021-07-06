ФАС разъяснила порядок регулирования цен на социально значимые продукты

Российские власти вправе применять регулирование цен на социально значимые продукты. Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и правила установления предельно допустимых розничных цен определены постановлением правительства, рассказали "Российской газете" в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

"Так, предельные розничные цены могут устанавливаться в случае, если в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10 и более процентов с исключением сезонного фактора", - отметили в ведомстве.

В ФАС добавили, что власти могут применять и другие меры для стабилизации цен на социально значимые продукты: повышенные ставки вывозных таможенных пошлин, соглашения по сдерживанию цен между производителями и торговыми сетями, субсидирование производителей, а также меры антимонопольного регулирования.