Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 284-ФЗ "О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в абзац первый пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 17 декабря 1998 года N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 51, ст. 6270; 2004, N 49, ст. 4841; 2005, N 15, ст. 1278; 2010, N 52, ст. 6985; 2012, N 41, ст. 5529; 2013, N 9, ст. 872) изменение, изложив его в следующей редакции:

"3. При прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи, а также в иных случаях временного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные уважительные причины) исполнение его обязанностей возлагается на мирового судью другого судебного участка того же судебного района постановлением председателя соответствующего районного суда. Если в судебном районе возложить обязанности отсутствующего по указанным основаниям мирового судьи на другого мирового судью этого же судебного района не представляется возможным (в судебном районе создана только одна должность мирового судьи или временно отсутствуют другие мировые судьи судебного района), то исполнение его обязанностей постановлением председателя вышестоящего суда или его заместителя возлагается на мирового судью, осуществляющего свою деятельность в ближайшем судебном районе.".

Президент Российской Федерации В. Путин