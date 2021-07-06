Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 288-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 20 апреля 1995 года N 45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст. 1455; 1998, N 30, ст. 3613; 1999, N 2, ст. 238; 2000, N 10, ст. 1067; 2001, N 49, ст. 4566; 2002, N 50, ст. 4928; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2009, N 29, ст. 3601; 2011, N 1, ст. 16; N 50, ст. 7366; 2012, N 53, ст. 7594; 2014, N 6, ст. 558; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 7, ст. 1026; N 27, ст. 3945; 2019, N 40, ст. 5488; 2021, N 1, ст. 54; N 15, ст. 2439) следующие изменения:

1) преамбулу после слов "органов государственной охраны" дополнить словами "и иных лиц";

2) в статье 1:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Обеспечение государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, отдельных категорий военнослужащих, федеральных государственных гражданских служащих и иных лиц";

б) часть первую после слов "органов государственной охраны" дополнить словами "и иных лиц";

в) в части второй слова "судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, отдельных категорий военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих, сотрудников органов государственной охраны" заменить словами "лиц, указанных в части первой настоящей статьи";

3) в части первой статьи 2:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) судьи, арбитражные заседатели, присяжные заседатели;";

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) сотрудники и федеральные государственные гражданские служащие органов внутренних дел Российской Федерации;";

в) пункт 61 изложить в следующей редакции:

"61) сотрудники и федеральные государственные гражданские служащие учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;";

г) пункт 62 признать утратившим силу;

д) пункт 63 изложить в следующей редакции:

"63) военнослужащие, сотрудники и федеральные государственные гражданские служащие войск национальной гвардии Российской Федерации;";

е) пункт 64 признать утратившим силу;

ж) пункт 65 изложить в следующей редакции:

"65) военнослужащие и федеральные государственные гражданские служащие Вооруженных Сил Российской Федерации;";

з) пункт 66 изложить в следующей редакции:

"66) сотрудники органов внешней разведки Российской Федерации;";

и) дополнить пунктом 67 следующего содержания:

"67) сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, военнослужащие спасательных воинских формирований и федеральные государственные гражданские служащие федерального органа исполнительной власти в области предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;";

к) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) сотрудники и федеральные государственные гражданские служащие органов принудительного исполнения Российской Федерации;";

л) дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14) граждане Российской Федерации, уволенные со службы (работы) в органах внутренних дел Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, в отношении которых осуществлялась государственная защита в соответствии с настоящим Федеральным законом при наличии сохраняющейся угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество указанных лиц.";

4) в статье 9:

а) в части первой первое предложение изложить в следующей редакции: "При наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество защищаемых лиц органом, обеспечивающим безопасность, налагается временный запрет на распространение информации, содержащей сведения о защищаемых лицах (о персональных данных), выдачу находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах (о персональных данных) и об их имуществе, за исключением случаев, если такие сведения выясняются в установленном порядке в связи с производством по уголовному делу.";

б) в части второй пятое предложение изложить в следующей редакции: "При этом может быть наложен запрет на распространение информации, содержащей сведения о таких лицах (о персональных данных), выдачу находящихся у оператора сведений о таких лицах (о персональных данных) и об их имуществе, за исключением случаев согласия указанного лица на их распространение или выдачу, выяснения этих сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности либо в связи с производством по уголовному делу, а также в порядке гражданского и (или) административного судопроизводства.";

в) часть третью изложить в следующей редакции:

"Порядок формирования и ведения сведений о лицах, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, устанавливается Президентом Российской Федерации.";

5) в статье 10:

а) в части второй слова "председателя суда, либо руководителя соответствующего правоохранительного или контролирующего органа, либо руководителя федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны, либо руководителя центрального органа военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации, либо руководителя органа внешней разведки Российской Федерации, либо руководителя войск национальной гвардии Российской Федерации, либо начальника учреждения или органа уголовно-исполнительной системы" заменить словами "председателя суда либо руководителя (начальника) органа, в котором защищаемое лицо проходит службу, работает или исполняет обязанности";

б) часть третью изложить в следующей редакции:

"Председатель суда либо руководитель (начальник) органа, в котором защищаемое лицо проходит службу, работает или исполняет обязанности, получив указанное в части второй настоящей статьи уведомление, в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет подготовку представления для назначения защищаемого лица на должность в установленном порядке.";

6) в статье 12:

а) в части первой:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) в отношении судей, арбитражных заседателей, присяжных заседателей, прокуроров, следователей, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих органов принудительного исполнения Российской Федерации, должностных лиц контролирующих органов, указанных в части первой статьи 2 настоящего Федерального закона, а также их близких - на органы внутренних дел Российской Федерации (далее - органы внутренних дел);";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) в отношении сотрудников органов внешней разведки Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, таможенных органов, сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных Сил Российской Федерации, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, военнослужащих спасательных воинских формирований и федеральных государственных гражданских служащих федерального органа исполнительной власти в области предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, военнослужащих, сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих войск национальной гвардии Российской Федерации, а также их близких - на указанные органы соответственно;";

б) часть третью изложить в следующей редакции:

"Меры безопасности в отношении судей военных судов, судей Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации, прокуроров военной прокуратуры, сотрудников военных следственных органов, а равно в отношении близких таких судей, прокуроров, сотрудников осуществляются также командованием соответствующей воинской части или начальником соответствующего военного учреждения либо соответствующим органом военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.";

в) в части четвертой слово "родственников" исключить;

г) дополнить частью пятой следующего содержания:

"При необходимости к осуществлению органами внутренних дел личной охраны защищаемых лиц, охраны их жилища и имущества привлекаются войска национальной гвардии Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

д) дополнить частью шестой следующего содержания:

"Меры безопасности в отношении граждан Российской Федерации, уволенных со службы (работы) в органах внутренних дел, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, в отношении которых осуществлялась государственная защита в соответствии с настоящим Федеральным законом, осуществляются теми органами, которыми ранее обеспечивалась государственная защита в отношении указанных лиц.";

7) пункт 2 части первой статьи 13 изложить в следующей редакции:

"2) обращение председателя суда либо руководителя (начальника) органа, в котором защищаемое лицо проходит службу, работает или исполняет обязанности, в соответствующий орган, обеспечивающий безопасность;";

8) в статье 14:

а) в части четвертой слова "председателю суда (руководителю соответствующего правоохранительного или контролирующего органа, руководителю федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны, руководителю центрального органа военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации, руководителю органа внешней разведки Российской Федерации, руководителю войск национальной гвардии Российской Федерации, начальнику учреждения или органа уголовно-исполнительной системы)" заменить словами "председателю суда либо руководителю (начальнику) органа, в котором защищаемое лицо проходит службу, работает или исполняет обязанности";

б) в части пятой слова "председателем суда (руководителем соответствующего правоохранительного или контролирующего органа, руководителем федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны, руководителем центрального органа военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации, руководителем органа внешней разведки Российской Федерации, руководителем войск национальной гвардии Российской Федерации, начальником учреждения или органа уголовно-исполнительной системы)" заменить словами "председателем суда либо руководителем (начальником) органа, в котором защищаемое лицо проходит службу, работает или исполняет обязанности";

9) в части одиннадцатой статьи 20 слова "в пунктах 62, 63, 65 и 66" заменить словами "в пунктах 63, 65 - 67";

10) абзац второй части первой статьи 21 после слов "федерального бюджета," дополнить словами "а также лиц, указанных в пункте 14 части первой статьи 2 настоящего Федерального закона,".

Статья 2

Часть 1 статьи 9 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3534; 2013, N 51, ст. 6697; 2015, N 10, ст. 1393; 2017, N 7, ст. 1026) изложить в следующей редакции:

"1. По решению органа, осуществляющего меры безопасности, может быть наложен запрет на распространение информации, содержащей сведения о защищаемом лице (персональные данные), выдачу находящихся у оператора сведений о защищаемом лице (персональных данных), также могут быть заменены абонентские номера его телефонов и государственные регистрационные знаки используемых им или принадлежащих ему транспортных средств.".

Статья 3

Пункт 1 части 5 статьи 151 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 52, ст. 6963; 2014, N 30, ст. 4223; 2016, N 52, ст. 7491; 2017, N 24, ст. 3478; N 31, ст. 4827; 2018, N 18, ст. 2572; N 49, ст. 7523; N 52, ст. 8101; 2019, N 18, ст. 2214; 2020, N 14, ст. 2035) дополнить подпунктом "и" следующего содержания:

"и) информации, содержащей сведения о лицах, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 1995 года N 45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" и Федеральным законом от 20 августа 2004 года N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" обеспечивается конфиденциальность;".

Президент Российской Федерации В. Путин