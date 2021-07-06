Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 290-ФЗ "О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации""

Принят Государственной Думой 17 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в часть вторую статьи 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 30, ст. 2870; 2000, N 26, ст. 2737; 2002, N 30, ст. 3029; 2006, N 31, ст. 3452; N 43, ст. 4412; 2007, N 31, ст. 4008; 2011, N 29, ст. 4291; 2013, N 14, ст. 1642, 1658; 2014, N 48, ст. 6651; 2017, N 31, ст. 4827; 2019, N 18, ст. 2213; 2021, N 1, ст. 20; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 11 июня, N 0001202106110081) изменение, дополнив ее после слов "экстремистской деятельности")," словами "или об организации, включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими,".

Президент Российской Федерации В. Путин