Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 291-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 31 Федерального закона "Об исполнительном производстве" и статью 23 Федерального закона "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг""

Принят Государственной Думой 2 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2009, N 1, ст. 14; 2013, N 51, ст. 6678; N 52, ст. 7006; 2014, N 11, ст. 1099; N 19, ст. 2331; 2015, N 10, ст. 1411, 1427; 2016, N 1, ст. 11; 2017, N 1, ст. 33; 2018, N 24, ст. 3400; N 32, ст. 5100; 2019, N 30, ст. 4099; N 49, ст. 6961; 2020, N 31, ст. 5048) следующие изменения:

1) статью 12 дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. Исполнительные документы, указанные в пункте 42 части 1 настоящей статьи, направляются для принудительного исполнения исключительно в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

2) пункт 11 части 1 статьи 31 после слова "предусмотренных" дополнить словами "частью 12 статьи 12,".

Статья 2

Внести в статью 23 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 24, ст. 3390) следующие изменения:

1) в части 3 первое и второе предложения изложить в следующей редакции: "В случае неисполнения финансовой организацией вступившего в силу решения финансового уполномоченного либо условий соглашения финансовый уполномоченный на основании заявления потребителя финансовых услуг в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня получения такого заявления, выдает потребителю финансовых услуг удостоверение, являющееся исполнительным документом, форма которого устанавливается Правительством Российской Федерации, для предъявления в банк или иную кредитную организацию либо направляет его для принудительного исполнения исключительно в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью финансового уполномоченного, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц. Потребитель финансовых услуг может обратиться к финансовому уполномоченному с заявлением о выдаче удостоверения для предъявления в банк или иную кредитную организацию либо о направлении указанного удостоверения финансовым уполномоченным для принудительного исполнения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, в течение трех месяцев с даты, когда должно было быть исполнено решение финансового уполномоченного, либо по истечении срока, установленного соглашением для исполнения его условий.";

2) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Если в соответствии с частью 3 настоящей статьи потребителю финансовых услуг было выдано финансовым уполномоченным удостоверение на бумажном носителе для предъявления в банк или иную кредитную организацию, при обращении к финансовому уполномоченному с заявлением о направлении указанного удостоверения финансовым уполномоченным для принудительного исполнения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, потребитель финансовых услуг должен возвратить финансовому уполномоченному оригинал ранее выданного удостоверения на бумажном носителе.";

3) в части 4 первое предложение изложить в следующей редакции: "На основании удостоверения, выданного финансовым уполномоченным и предъявленного в банк или иную кредитную организацию не позднее трехмесячного срока со дня его получения, банк или иная кредитная организация приводит решение финансового уполномоченного или соглашение в исполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

4) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Финансовый уполномоченный ведет реестр удостоверений, выданных финансовым уполномоченным, с предоставлением доступа к нему банкам и иным кредитным организациям. Требования к ведению реестра устанавливаются финансовым уполномоченным.";

5) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:

"5. Финансовый уполномоченный не выдает удостоверение потребителю финансовых услуг и не направляет его для принудительного исполнения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц:".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин