Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 295-ФЗ "О внесении изменений в статьи 927 и 938 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года
Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года
Статья 1
Внести в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410; 2013, N 30, ст. 4084) следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 1 статьи 927 слова "страховой организацией (страховщиком)" заменить словом "страховщиком";
2) в части второй статьи 938 слова "страховые организации" заменить словом "страховщики".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 22 августа 2021 года.
Президент Российской Федерации В. Путин