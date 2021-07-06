Германия с 7 июля смягчает правила въезда для прибывающих из России

С 7 июля Германия ослабит связанные с COVID-19 ограничения для прибывающих из пяти стран, в числе которых Великобритания, Индия и Россия. О новых правилах проинформировал минздрав ФРГ. Сейчас все граждане РФ, даже привитые и имеющие антитела, должны 14 дней находиться на карантине, напоминает ТАСС.

С 7 июля иностранцы смогут через электронный формуляр отправить следующие данные: наличие сертификата о прививке (правда, признаются только допущенные в ЕС вакцины), справка о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, который нужно делать на пятый день после прибытия.

Сейчас РФ находится в списке стран, где распространяются опасные мутации коронавируса. "С 7 июля Россия будет перенесена в список стран с высокой заболеваемостью. Это означает смягчение карантина", - подчеркивается в сообщении, размещенном на сайте Института Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и отслеживает эпидемиологическую ситуацию в стране и мире.