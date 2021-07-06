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06.07.2021 17:36
Рубрика: Общество

Главный специалист назвал условия вакцинации от COVID-19 людей с ВИЧ

Текст: Ирина Невинная
ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19, сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус. Он подчеркнул, что ВИЧ-инфицированные входят в группу риска по тяжелому течению COVID-19, а потому особо нуждаются в профилактике коронавирусной инфекции.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Вакцинация признана важнейшей мерой обеспечения защиты данной категории пациентов и социальной безопасности в целом. В этом смысле мы неоднократно призывали и продолжаем призывать к сознательности и пациентов, и медицинское сообщество. Для пациентов важно не откладывать вакцинацию, для врачей - не допускать случаев отказа без объективных противопоказаний, продиктованных особыми обстоятельствами, которые всегда имеют место во врачебной практике. Этой стратегии особенно важно придерживаться в нынешнем моменте - с учетом ситуации изменчивости вируса SARS-CoV-2 и роста заболеваемости", - сказал Алексей Мазус.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Он отметил, что, решая вопрос о вакцинировании ВИЧ-положительного пациента, важно получить информацию о показателях его иммунного статуса (количества CD4+ лимфоцитов в крови). "Если их уровень более 200 кл/мкл, то вакцинация не имеет ограничений. Если количество клеток CD4+ менее указанной нормы, то к использованию не рекомендованы, к примеру, живые вакцины (корь, эпидемический паротит, краснуха, ветряная оспа). Что касается вакцинации против новой коронавирусной инфекции, она ВИЧ-инфицированным пациентам показана, - подчеркнул главный специалист Минздрава. - Более того, наличие глубокого иммунодефицита (CD4+ менее 50 кл/мкл) и возможного серьезного сопутствующего заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, хроническая легочная патология и др.) позволяет отнести пациента в группу риска тяжелого течения COVID-19 - и именно в этой группе вакцинация должна быть приоритетной".

Более того, Мазус сослался на результаты недавнего британского исследования, опубликованного в одном из наиболее авторитетных мировых научных журналов The Lancet, согласно которым векторная вакцина может рассматриваться в качестве приоритетной в группе ВИЧ-инфицированных пациентов. "Но, конечно, это не исключает использование других вакцин с доказанной эффективностью и безопасностью", - подчеркнул главный специалист.

"Зарегистрированные отечественные векторные вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2, могут быть использованы без ограничений в качестве профилактической вакцины у пациентов с ВИЧ-инфекцией с сохранным иммунным статусом (CD4+ ≥ 200 кл/мкл) и неопределяемой РНК ВИЧ. При этом перед вакцинацией пациенту с признаками иммунодефицитного состояния рекомендовано предварительно проконсультироваться у инфекциониста территориального центра профилактики и борьбы со СПИДом для уточнения возможных ограничений, требующих осторожного режима вакцинации. Все обновленные инструкции по применению отечественных вакцин представлены здесь. Важно также заметить, что в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак" (версия от 20.01.2021 г.) и "Спутник Лайт" (версия от 06.05.2021 г.) вторичные иммунодефициты (ВИЧ-инфекция) не включены в противопоказания или ограничения к проведению вакцинации", - заключил Алексей Мазус.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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