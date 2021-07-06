Якутская драма "Пугало" получила главный приз фестиваля Quand Les Russes

В конкурсной программе этого года были представлены еще четыре полнометражных фильма, снятых в 2020 году: "Китобой" Филиппа Юрьева, "Конференция" Ивана Твердовского, "Глубже" Михаила Сегала и "Блокадный дневник" Андрея Зайцева. Набор фильмов как нельзя лучше отразил главную тему фестиваля "Когда русские нас потрясают". Всего же в программу киносмотра вошли 34 фильма, три ретроспективы - Андрея Кончаловского, Алексея Балабанова и картин с участием Владимира Высоцкого - один киноконцерт и мастер-класс Андрея Кончаловского. Почетным гостем стал писатель Дмитрий Глуховский, представивший на закрытии фильм режиссера Клима Шипенко "Текст", снятый по его сценарию.
Оценивали кинокартины известный кинокритик Пьер Мюра, арт-директор фестивалей Tribeca и Les Arcs Фредерик Буае и издатель Наталья Тюрина, возглавила жюри актриса Марина Влади.
Председатель жюри честно призналась, что ее просто потрясла игра Валенины Романовой-Чыскыырай, которая исполнила главную роль в фильме "Пугало".
"Это какое-то необыкновенное перевоплощение. Фильм очень жесткий и натуралистичный, но он не шокирует, потому что режиссер всегда останавливается в последний момент и не показывает все до конца, чтобы не вызвать у зрителя отвращение. Даже в последних, очень реалистичных, сценах он переходит в черно-белое изображение. Таким образом мы как будто абстрагируемся от происходящего и лучше понимаем, что чувствует эта женщина", - отметила Марина Влади.
Кстати
Фильм "Пугало" уже не первый раз получает высокие кинонаграды. В его копилке - Гран-при, приз за лучшую женскую роль и приз Гильдии киноведов и кинокритиков России на "Кинотавре", приз зрительских симпатий на фестивале "Меридианы Тихого", спецприз "Вера в кино" на фестивале в Тромсе, а также звания "Лучшая режиссерская работа" и "Лучшая главная женская роль" премии "Белый слон".