Якутская драма "Пугало" получила главный приз фестиваля Quand Les Russes

Пока российские режиссеры только готовятся представить свои фильмы на Каннском фестивале, Дмитрий Давыдов уже получил свою высокую французскую награду. Якутская драма "Пугало" получила главный приз фестиваля русского кино Quand Les Russes - контракт с французским телеканалом Ciné+, входящий в состав крупной европейской медиакомпании Canal+, и помощь в поиске дистрибьютора на территории Франции.

В конкурсной программе этого года были представлены еще четыре полнометражных фильма, снятых в 2020 году: "Китобой" Филиппа Юрьева, "Конференция" Ивана Твердовского, "Глубже" Михаила Сегала и "Блокадный дневник" Андрея Зайцева. Набор фильмов как нельзя лучше отразил главную тему фестиваля "Когда русские нас потрясают". Всего же в программу киносмотра вошли 34 фильма, три ретроспективы - Андрея Кончаловского, Алексея Балабанова и картин с участием Владимира Высоцкого - один киноконцерт и мастер-класс Андрея Кончаловского. Почетным гостем стал писатель Дмитрий Глуховский, представивший на закрытии фильм режиссера Клима Шипенко "Текст", снятый по его сценарию.

Оценивали кинокартины известный кинокритик Пьер Мюра, арт-директор фестивалей Tribeca и Les Arcs Фредерик Буае и издатель Наталья Тюрина, возглавила жюри актриса Марина Влади.

Председатель жюри честно призналась, что ее просто потрясла игра Валенины Романовой-Чыскыырай, которая исполнила главную роль в фильме "Пугало".

"Это какое-то необыкновенное перевоплощение. Фильм очень жесткий и натуралистичный, но он не шокирует, потому что режиссер всегда останавливается в последний момент и не показывает все до конца, чтобы не вызвать у зрителя отвращение. Даже в последних, очень реалистичных, сценах он переходит в черно-белое изображение. Таким образом мы как будто абстрагируемся от происходящего и лучше понимаем, что чувствует эта женщина", - отметила Марина Влади.

Кстати

Фильм "Пугало" уже не первый раз получает высокие кинонаграды. В его копилке - Гран-при, приз за лучшую женскую роль и приз Гильдии киноведов и кинокритиков России на "Кинотавре", приз зрительских симпатий на фестивале "Меридианы Тихого", спецприз "Вера в кино" на фестивале в Тромсе, а также звания "Лучшая режиссерская работа" и "Лучшая главная женская роль" премии "Белый слон".