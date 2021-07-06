"Яндекс" выпустил новую колонку с Алисой

"Яндекс" представил новую колонку с голосовым помощником Алиса. Она получила название "Станция Лайт" и будет стоить 3990 рублей.

"Станция Лайт" представлена в шести цветах: это фиолетовый, бирюзовый, красный, желтый, бежевый и розовый. Как сообщает компания, колонки отличаются не только цветом, но и "характером", что проявляется в ответах голосового помощника.

С его помощью можно включить музыку или радио, управлять умным домом. Мощность звука в "Станции Лайт" - 5 Вт, для сравнения в "Станции Мини" - 3 Вт. Новая колонка работает от сети, в ней есть четыре микрофона и Bluetooth. Блок питания подключается через универсальный разъем Type-C. Фиолетовый и бирюзовый цвет уже доступен в розничных магазинах, а предзаказ на остальные цвета откроется 22 июля.

Недавно компания Mail.ru Group представила "Капсулу Мини" - ее мощность составляет 5 Вт, на ней отображаются время, погода, таймер. Маруся может воспроизводить музыку из социальной сети "ВКонтакте", включать детям сказки и многие другое. Стоимость "Капсулы Мини" - 5490 рублей.